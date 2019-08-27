Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома

Компания ТрансТелеКом подключила к интернету первое в стране социально значимое учреждение в рамках программы «Цифровая экономика». Объектом стала гимназия в Чите.

Цифровая экономика дошла до Читы

Первое в стране подключение к интернету социально значимого объекта в рамках проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика» осуществила компания ТрансТелеКом в Чите. На торжественной церемонии присутствовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков и глава Забайкальского края Александр Осипов.

Доступ в интернет читинской гимназии №21 и другим социально значимым объектам Забайкальского предоставляет компания ТрансТелеКом – победитель аукциона на оказание этой услуги.

Читинскую гимназию подключили к высокоскоростному интернету

Константин Носков подчеркнул, что читинская гимназия стала первой в стране социально значимой организацией, где запущен высокоскоростной интернет в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура».

«Вместе с компанией ТрансТелеКом в дальнейшем мы запустим во все школы края высокоскоростной интернет. В городских образовательных учреждениях – это 100 МБ/сек, в сельских – 50 МБ/сек», – пообещал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.

На Забайкалье потратят больше миллиарда рублей

Глава Забайкальского края Александр Осипов отметил, что благодаря реализации проекта цифровизация затронет многие удаленные территории края, а в работу различных социально значимых объектов внедрят современные технологии.

«В сотнях образовательных учреждений появится быстрый доступ к современным образовательным программам, а в фельдшерско-акушерских пунктах – доступ к современному сервису «телемедицина», – отметил Александр Осипов.

«Сегодня компания ТрансТелеКом в Забайкальском крае подключила к высокоскоростному интернету первый социально значимый объект в ходе государственной программы «Цифровая экономика». Это большая честь для нас. Здание начальных классов гимназии №21 оснащено доступом в интернет на скорости 100 МБ/с. В соответствии с техническим заданием министерства, для реализации подключения использовалось отечественное телекоммуникационное оборудование», – сказал генеральный директор ТрансТелеКома Роман Кравцов.

В рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» компания ТрансТелеКом обеспечит интернет-соединением 1159 социально значимых учреждений в Забайкальском крае. Среди них – школы и учебные заведения профессионального образования, лечебно-профилактические учреждения, избирательные участки, пожарные части, органы местного самоуправления и другие организации, образующие социальную инфраструктуру. Стоимость контракта составит более 1,14 млрд рублей.