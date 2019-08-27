«Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию

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Недавний выигрыш «Роскосмоса» в суде по иску госкорпорации к частной отечественной компании на 274 млн руб. поставил последнюю на грань исчезновения. Если долговые претензии останутся в силе, рассчитаться с «Роскосмосом» компания не сможет.

Угроза банкротства для «Даурии»

Как стало известно CNews, если частная российская компании «Даурия аэроспейс», не сумеет обжаловать принятое недавно не в ее пользу решение суда по иску «Роскосмоса» или не заключит с госкорпорацией мировое соглашение, то организация очевидно станет банкротом. Об этом CNewsрассказал гендиректор «Даурии» Сергей Иванов.

С «Роскосмосом» «Даурию» связывает ставший проблемным договор от 20 декабря 2012 г. на сборку двух сверхмалых космических аппаратов МКА-Н стоимостью 315 млн руб. В июле 2017 г. ракета-носитель, запущенная с «Байконура» вывела готовые спутники на орбиту. Это стало первым в России запуском спутников, построенных частной компанией по подряду от государства, однако аппараты вышли из строя. Спустя три месяца, 22 октября 2018 г. «Роскосмос» обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием расторгнуть свой договор с «Даурией» и взыскать с нее 274,1 млн руб. В начале августа 2019 г. служители Фемиды удовлетворили иск в полном объеме.

«Сумма иска — это банкротство, — отметил Сергей Иванов в разговоре с CNews. — Но переговоры ведем, возможность мирового соглашения не нулевая. Посмотрим. Апелляцию конечно подавать будем. Суд очень странное решение вынес».

«Роскосмос» загнал в угол российскую частную космическую компанию

Стоит отметить, что в ходе данного разбирательства, в мае 2019 г. «Роскосмос» приобщил к делу некие секретные документы, после чего рассмотрение иска было переведено в закрытый режим. По этой причине в публичном доступе не представлены подробности об аргументах сторон и выводах судей, а представители «Даурии» не в праве пролить свет на это дело в силу подписанных ими документах о неразглашении информации.

В «Роскосмосе» на момент публикации данного материала прокомментировать CNews ситуацию не смогли.

Удачи и проблемы «Даурии»

Как ранее отмечал РБК «Даурия аэроспейс» была создана экс-владельцем сети бытовой техники «Техносила» Михаилом Кокоричем в 2012 г. Компания разрабатывает и производит малые космические аппараты нового поколения, а также комплектующие для них (служебные системы, датчики и т. д.).

Вышеупомянутые два спутника компания должна была передать «Роскосмосу» к концу 2014 г., однако сделала это значительно позже. После гибели устройств компания не признала неудачу и выдвинула версию «внешнего воздействия» на аппараты из-за неисправности двигателя разгонного блока и потребовала создания аварийной комиссии, отмечал РБК. В «Роскосмосе» же тогда заявили, что комиссию создавать не станут, так как считают пуск успешным.

До неудачи с «Роскосмосом» «Даурия», по данным РБК, запустила три аппарата в 2014 г. С функционированием двух из них, спутников серии Perseus-M, в первые месяцы после запуска были проблемы (прерывалась связь, происходила незапланированная перезагрузка бортовых компьютеров и пр.). Однако впоследствии работу аппаратов удалось стабилизировать, и они были проданы американской компании Aquila Space. Общая сумма сделки составила $6 млн.

Напомним, в июне 2015 г. CNews отмечал, что «Даурия» привлекла инвестиции фонда «ВЭБ инновации» (дочерняя структура Внешэкономбанка) на сумму 60 млн руб. Эти деньги должны были дополнить финансирование проекта «Аурига», в рамках которого компания создавала аппарат, несущий на себе камеру (две линзы, два зеркала), способную снимать поверхность Земли с разрешением в различных спектрах от 2,5 (черно-белое изображение) до 5-6 (в мультиспектральном диапазоне) метров на пиксель.

Кроме того, в октябре 2015 г. CNews писал, что «Даурия» и китайский инвестиционный фонд Cybernaut подписали соглашение о создании совместного предприятия в Гонконге, которое займется строительством спутников для наземной фотосъемки. Китайский партнер согласился вложить в проект $70 млн.

На данный момент частная космическая компания представлена тремя юрлицами. Главное из них — АО «Даурия аэроспейс» — было зарегистрировано в Москве еще в ноябре 2009 г. Единственным учредителем заявлен Дмитрий Хан. По данным «Контур.фокуса», это акционерное общество как минимум с 2015 г. не имеет чистой прибыли. По итогам 2018 г. она показала чистый убыток в размере 1,6 млн руб. при нулевой выручке.

В октябре 2011 г. АО «Даурия аэроспейс» учредила ООО «Научно-производственное предприятие Даурия». «Роскосмос» заключил договор, а затем судился именно с этим юрлицом. По итогам 2018 г. его выручка составила 224 тыс. руб. (падение по сравнению с предыдущим годом на 99%) при чистом убытке в 13,1 млн руб.

Как объяснил CNews Сергей Иванов, деятельность данного НПП сейчас приостановлена. «Никаких активностей до определенности по спору с “Роскосмосом”», — уточнил он, добавив, что сейчас «Даурия» занимается только своим проектом «Аурига» в рамках третьего юрлица группы — ООО «Даурия — спутниковые технологии». Оно было зарегистрировано 8 августа 2012 г. в Сколково (имеет статус резидента космического кластера одноименного фонда).

«Контур.фокус» располагает финансовыми данными об этой структуре только за 2017 г. Тогда она продемонстрировала чистый убыток в 2,6 млн руб. при нулевой выручке.