Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту

Технология Mobile ID позволит использовать смартфоны и телефоны для авторизации на порталах государственных услуг, а также для идентификации личности на других ресурсах. Операторы связи приступили к внедрению технологии, но ее безопасность с точки зрения защиты персональных данных пока под вопросом.



Телефон как средство аутентификации

Российские операторы сотовой связи выступили с предложением дополнить электронные паспорта россиян технологией Mobile ID. Это система идентификации посредством SIM-карты, установленной в смартфоне или обычном сотовом телефоне гражданина России, и привязанного к ней номера телефона.

Предложение по внедрению Mobile ID выдвинул «Мегафон» в рамках заседания рабочей группы по цифровому госуправлению АНО «Цифровая экономика», состоявшемся 22 августа 2019 г., пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванный источник, присутствовавший на заседании. В разработке предложения принимали участие и другие операторы «Большой четверки» – МТС, Tele2 и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»). По словам заместителя гендиректора АНО «Цифровая экономика Дмитрия Тер-Степанова, компании изъявили желание участвовать в разработке технических решений для применения Mobile ID совместно с электронными паспортами.

Представители МТС подтвердили факт участия компании в разработке концепции использования Mobile ID в России. «Билайн», тем временем, завершил тестирование Mobile ID в своей сети и сообщил о полной работоспособности технологии. «Мы поддерживаем ее внедрение, потому что это упрощает пользование различными сервисами», – отметили сотрудники компании. Представитель Tele2 тоже высказался за внедрение Mobile ID, уточнив, что после интеграции с электронным паспортом технология может заменить собой также обычную двухфакторную авторизацию: при использовании гражданином России своего электронного паспорта на его телефон будет поступать запрос на подтверждение той или иной операции через Mobile ID.

Сроки реализации и риски

Операторы связи планируют реализовать проект по внедрению Mobile ID в первой половине 2020 г. Mobile ID как дополнение к электронному паспорту может использоваться по всей России, где есть покрытие сотовой сети. Технология может применяться, в том числе, для авторизации на государственных веб-ресурсах, что позволит избавиться от использования классической связки логин-пароль. Ключи авторизации будут вшиты непосредственно в SIM-карту, где будут храниться в зашифрованном виде. Планируемый к применению алгоритм шифрования представители операторов связи не назвали.

В России смартфоны и телефоны смогут заменить собой логины и пароли

За счет хранения ключей в SIM-картах технология Mobile ID будет доступна не только владельцам смартфонов, но и тем, кто предпочитает обычные мобильные телефоны. Для гаджетов с операционными системами будет реализована дополнительная интеграция Mobile ID в официальное приложение-аналог электронного паспорта с криптографичекой защитой, о планах по запуску которого вице-премьер Максим Акимов сообщил в ноябре 2018 г. Как отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, оба вида удостоверения личности будут содержать информацию о различных документах владельца, по которым можно идентифицировать его. Сюда входят, в частности, СНИЛС и водительское удостоверение при их наличии у гражданина. По словам Акимова, в список хранящейся в приложении и электронном паспорте информации войдут также адрес проживания владельца, ИНН и разного рода страховые свидетельства.

Однако технология Mobile ID вызывает у собеседника «Коммерсанта» определенные опасения по части безопасности персональных данных владельцев. По его словам, Mobile ID поддерживает американская компания Gemalto, один из крупнейших производителей SIM-карт. Компания принадлежит международной военно-промышленной группе Thales, которая работает с оборонными заказами, и принимает участие в проекте Mobile Connect, подразумевающем создание единого универсального стандарта для аутентификации и идентификации по абонентскому номеру телефона. «Вряд ли подобное удовлетворит регуляторов, отвечающих за безопасность», – отметил источник издания.

Электронные паспорта вместо бумажных

Выдача электронных паспортов в России начнется в июле 2020 г., хотя первоначально Правительство планировало запустить процесс в 2021 г. Пилотным городом станет Москва, а займутся ею те отделения ОВД, что приступили к выдаче загранпаспортов нового образца.

Электронный паспорт выполнен в виде пластиковой карты со встроенным чипом NFC, а также нанесенными на поверхность QR-кодом, базовой информации о владельце, включая фотографию, и голографической защитой. Первый дизайн паспорта был разработан в августе 2014 г., а в июле 2019 г. Максим Акимов показал финальную версию электронного удостоверения личности, особых изменений не получившую.

Итоговый вариант дизайна российского электронного паспорта

По данным «Коммерсанта», в разработке паспортов примут участие НИИ «Восход», «Гознак» и «Микрон». По словам Акимова, в августе 2019 г. разработчик мобильного приложения определен еще не был.

Комментарий НИИ «Восход»

Руководитель департамента безопасности НИИ «Восход» Андрей Пьянченко сообщил CNews, что о надежности или ненадежности Mobile ID невозможно судить, основываясь на информации, которая была представлена в презентации. По его словам, мобильное приложение на телефоне может служить лишь дополнением или инфраструктурой применения основного документа, удостоверяющего личность.

Андрей Пьянченко отметил, что существует ряд задач для того, чтобы мобильное приложение стало полноценной заменой общегражданского паспорта. В первую очередь необходимо решить вопросы возможности применения данного приложения в двух режимах онлайн и оффлайн. Во-вторых, обеспечить гарантированную верификацию гражданина. В-третьих, необходимо разрешить вопрос получения доступа к метрическим данным гражданина без его волеизъявления (оказания помощи человеку, который находится без сознания.) В-четвертых, остро стоит вопрос уникальности электронного паспорта и защиты от клонирования. Также немаловажным является доступность решения (мобильного телефона) для всех слоев населения. Необходимо также обеспечить работу решения в условиях импортозамещения и санкционной политики. И наконец, самое главное решить вопросы, связанные с информационной безопасностью и применением электронной подписи. Электронный паспорт должен быть надежно защищен от любых видов взлома и подделок.

По мнению Андрея Пьянченко, информация, содержащаяся в паспорте, а также инфраструктуры выдачи и применения электронного паспорта должны защищаться в соответствии с действующим законодательством России в области защиты информации. Решение по электронному паспорту и соответствующих инфраструктур должны быть согласованы с ФСБ России и ФСТЭК России и, при необходимости, сертифицированы.