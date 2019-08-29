ИТ в бизнесе
Почему цифровизация приводит бизнес к убыткам
Лайфхаки
Как разработать детальный план трансформации компании
Новое в СХД
Можно ли создать универсальную СХД с единым набором сервисов

Спецпроекты

«Билайн» займется созданием цифровой экономики Санкт-Петербурга

Телеком

Технологии «Билайна» будут использованы для реализации нацпрограмм в Санкт-Петербурге. Среди приоритетов – транспортная инфраструктура.

«Билайн» цифровизует инфраструктуру Санкт-Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга договорилось с «ВымпелКом» о начале работ по цифровой модернизации города на Неве. Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском цифровом форуме. Целью договора стало развитие цифровой экономики, в частности – помощь в реализации национальных программ и проектов. Для этого «Билайн» предоставит городу свои технологии.

«Развитие цифровой экономики – важнейшее условие конкурентоспособности региона и страны в целом. И сейчас мы максимально сосредоточены на модернизации системы, чтобы в ближайшие 5-7 лет вывести на новый уровень повседневную жизнь человека, производственные отношения и другие важнейшие отрасли в структуре экономики», – прокомментировал подписание Денис Чамара, председатель комитета информатизации Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургу поможет московский опыт «Билайна»

Наиболее приоритетными точками приложения усилий для «Билайна» станут развитие транспортной инфраструктуры и территориальное планирование. Также в городе стартуют несколько проектов по созданию безопасной и доступной среды. Для этого в Санкт-Петербурге будет проведено несколько инновационных «пилотов» с последующим развитием.

blne600.jpg

«Билайн» займется развитием транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Как ожидается, инновациям поспособствует анализ больших данных из баз оператора, а также целый ряд решений на основе искусственного интеллекта. С их помощью в Санкт-Петербурге появится новые компетенции в сфере создания умных городов. Ожидается и общее улучшение ИТ-инфраструктуры региона.

«Взаимодействие с региональными правительствами – одно из ключевых направлений нашей компании, и у нас уже есть решения для построения цифровой экосистемы, как в масштабах города, так и целой страны. Наряду с другими инновационными проектами Билайн активно внедряет и тестирует умные решения для городской инфраструктуры – системы умного учета электроэнергии в Марьино, проекты использования больших данных для развития туристической и транспортной инфраструктуры во многих регионах страны», – заключил Александр Шведов, директор «ВымпелКом» по работе с государственным сектором.

Другие материалы рубрики

«Ростелеком» потратит 4,2 млрд на перенос ГИС из своего проблемного ЦОДа, чтобы исполнить 700-миллионный госконтракт

АФК «Система» превратит старые АТС в склады для платного хранения вещей

МТС купила за 2 миллиарда киностудию, снявшую «Елки» и «Сталинград»

Электронные паспорта россиян дополнят авторизацией через SIM-карту

«Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию

Проект «Информационная инфраструктура» стартовал с подключения к интернету читинской гимназии силами ТрансТелеКома

Техника

Лучшие обогреватели для дома: выбор ZOOM

5 мифов о неоригинальных картриджах

Портативные фотопринтеры: выбор ZOOM

Обзор Mesh Wi-Fi системы TP-Link Deco M4: быстрый Wi-Fi дома и в офисе
Показать еще
Технология месяца

Что нужно знать о развитии СУБД: от «Спутника» до наших дней

Какие задачи решают системы управления базами данных сейчас и какие готовы решать в будущем?

Стратегия месяца

Как Пулково превращают в цифровой аэропорт

Леонид Сергеев

генеральный директор аэропорта Пулково

Плохая защита данных стала главной проблемой цифровизации Российский бизнес плохо ориентируется в хайповых технологиях Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии