«Билайн» займется созданием цифровой экономики Санкт-Петербурга

Технологии «Билайна» будут использованы для реализации нацпрограмм в Санкт-Петербурге. Среди приоритетов – транспортная инфраструктура.

«Билайн» цифровизует инфраструктуру Санкт-Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга договорилось с «ВымпелКом» о начале работ по цифровой модернизации города на Неве. Соглашение о сотрудничестве было подписано на Петербургском цифровом форуме. Целью договора стало развитие цифровой экономики, в частности – помощь в реализации национальных программ и проектов. Для этого «Билайн» предоставит городу свои технологии.

«Развитие цифровой экономики – важнейшее условие конкурентоспособности региона и страны в целом. И сейчас мы максимально сосредоточены на модернизации системы, чтобы в ближайшие 5-7 лет вывести на новый уровень повседневную жизнь человека, производственные отношения и другие важнейшие отрасли в структуре экономики», – прокомментировал подписание Денис Чамара, председатель комитета информатизации Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургу поможет московский опыт «Билайна»

Наиболее приоритетными точками приложения усилий для «Билайна» станут развитие транспортной инфраструктуры и территориальное планирование. Также в городе стартуют несколько проектов по созданию безопасной и доступной среды. Для этого в Санкт-Петербурге будет проведено несколько инновационных «пилотов» с последующим развитием.

«Билайн» займется развитием транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

Как ожидается, инновациям поспособствует анализ больших данных из баз оператора, а также целый ряд решений на основе искусственного интеллекта. С их помощью в Санкт-Петербурге появится новые компетенции в сфере создания умных городов. Ожидается и общее улучшение ИТ-инфраструктуры региона.

«Взаимодействие с региональными правительствами – одно из ключевых направлений нашей компании, и у нас уже есть решения для построения цифровой экосистемы, как в масштабах города, так и целой страны. Наряду с другими инновационными проектами Билайн активно внедряет и тестирует умные решения для городской инфраструктуры – системы умного учета электроэнергии в Марьино, проекты использования больших данных для развития туристической и транспортной инфраструктуры во многих регионах страны», – заключил Александр Шведов, директор «ВымпелКом» по работе с государственным сектором.