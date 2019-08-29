«Ростелеком» потратит 4,2 млрд на перенос ГИС из своего проблемного ЦОДа, чтобы исполнить 700-миллионный госконтракт

Подписав в начале августа контракт с Росреестром на предоставление ему за 700 млн руб. ресурсов для функционирования ФГИС ЕГРН, которую необходимо будет за собственный счет «Ростелекома» перенести из его проблемного ЦОДа на другие площадки, оператор теперь выбирает своеобразного субподрядчика с начальной ценой договора свыше 4 млрд руб.

Потратить миллиарды, чтобы заработать миллионы

Как выяснил CNews, «Ростелеком» готов потратить 4,24 млрд руб., чтобы закупить программно-аппаратные комплексы (ПАК) и заказать работы по миграции данных для Федеральной госинформсистемы ведения Единого госреестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). Этот реестр курирует Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии — Росреестр. Основным ЦОДом для системы сейчас выступает площадка «Ростелекома» на улице Авиамоторной в Москве.

Благодаря рассматриваемой закупке, которая была объявлена оператором 21 августа 2019 г. с вышеупомянутой начальной ценой договора, «Ростелеком» сможет исполнить условия подписанного им 1 августа 2019 г. контракта с Росреестром — на предоставление вычислительных и сетевых ресурсов для функционирования ФГИС ЕГРН.

Данный контракт достался «Ростелекому» по итогам конкурса, на котором конкурентов у него не оказалось, поэтому он забрал подряд практически без снижения начальной цены лота — за 697,8 млн руб. То есть ради участия в проекте «Ростелеком» готов «переплатить» 3,54 млрд руб. Преемственность двух рассматриваемых тендерных процедур прямо прописана в конкурсной документации новой закупки.

«Ростелеком» ищет 4-миллиардного субподрядчика к 700-миллионному контракту

Будущему подрядчику оператора потребуется поставить все необходимое оборудование до 15 ноября 2019 г., выполнить работы по монтажу и пуско-наладке до 31 декабря и осуществить миграцию данных до 31 января 2020 г.

Для чего мигрировать? Из-за прошлогодней аварии?

Миграция некоторых компонентов ФГИС ЕГРН из уже задействованного ЦОДа на другие площадки была прописана и в предыдущем контракте Росреестра с «Ростелекомом» — оператор 27 июля 2018 г. стал победителем конкурса в конкурентной борьбе с собственной «дочкой» (ООО «Центр хранения данных») и получил подряд на 600 млн руб.; договор был подписан 21 ноября 2018 г.

Однако только в тексте недавнего договора (на 697,8 млн руб.) появилась ремарка о том, что миграция должна осуществляется исполнителем «за счет собственных средств». В Договоре 2018 г. подобных указаний не было.

ЦОД «Ростелекома», из которого планируется осуществить миграцию ФГИС ЕГРН на две другие площадки оператора, прославился тем, что 20 августа 2018 г. в нем произошла серьезная авария, послужившая причиной сбоя в системе Росреестра, обеспечивающей прием и обработку заявлений на оказание госуслуг ведомства. Ситуация была исправлена только к 3 сентября 2018 г., когда «Ростелекому» удалось перевести компоненты программного обеспечения ФГИС ЕГРН на свои резервные мощности.

Представители Росреестра отказались комментировать CNews возможную связь между прошлогодней аварией и сверхдорогостоящей миграцией, намеченной на 2019 г., предложив обратиться за разъяснениями в «Ростелеком». Пресс-служба оператора в разговоре с CNews комментировать проект также отказалась.

На что именно «Ростелеком» хочет потратить миллиарды

Как следует из техзадания к запущенному тендеру «Ростелекома», в составе основного ПАКа для мигрирующей системы Росреестра должно использоваться серверное оборудование, конструктив которого предусматривает дублирование ключевых аппаратных компонентов, а также обеспечивает «горячую» замену блоков питания, механических и твердотельных накопителей.

«Вычислительная инфраструктура должна быть организована с использованием процессоров архитектуры x86-64, — говорится в ТЗ. — Вычислительные узлы для предоставления ресурсов должны быть построены на основе серверов виртуализации». В частности, планируется задействовать не менее 84 таких серверов одного типа и не менее 30 другого.

Серверы виртуализации первого типа должны задействовать процессоры с числом физических ядер не менее 48 штук, с тактовой частотой не менее 2,9 ГГц. Объем оперативной памяти для них определен на уровне 768 ГБ. Для серверов второго типа аналогичные показатели прописаны на уровне 96 ядер, 2,9 ГГц и 768 ГБ соответственно.

Также в состав ПАКа должно войти не менее восьми серверов кластеров управления инфраструктурой и средствами защиты информации с архитектурой х86. Вышеозначенные параметры для них указаны на уровне 36 ядер, 2,7 ГГц и 256 ГБ соответственно.

«Для обеспечения хранения данных информационных сервисов заказчика, в комплект поставки должны входить следующие системы хранения данных: основная система L1 и L2, объектная система L2, дисковая система для резервного копирования, ленточная система для резервного копирования», — отмечается в ТЗ.

Для основной системы доступная емкость задана на уровне 10110 ТБ, для объектной — 930 ТБ, для дисковой резервной системы — 1024 ТБ, для ленточной — 3360 ТБ.

Что касается ПАКа информбезопасности, то его поставка выделена в тендере в отдельный лот с начальной ценой договора в 443,8 млн руб. (против 3,8 млрд по лоту на поставку вышеупомянутого основного ПАКа).

В состав этого ПАКа должно входить не менее шести серверов подсистемы информационной безопасности — с процессорами с числом ядер не менее четырех, с частотой не ниже 2,1 ГГц, с объем оперативной памяти не менее 16 ГБ.