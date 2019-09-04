«Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group

«Мегафон» совместно с Mail.ru Group запустил для малого и среднего бизнеса облачную платформу, где есть почта для домена и облачное хранилище для рабочих групп. В будущем сюда планируется добавить сервис для рассылок и конструктор сайтов.



Совместное облако

Сотовый оператор «Мегафон» совместно с Mail.ru Group запустил облачную «Платформу для бизнеса», рассчитанную на клиентов из малого и среднего бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Пока что платформа предлагает два сервиса: «Почта для домена» и «Облачное хранилище для рабочих групп». В будущем к ним планируется добавить сервис для рассылок и конструктор сайтов.

Заказать указанные сервисы можно на сайте «Мегафона». Напомним, в февраля 2017 г. «Мегафон» выкупил у структур Алишера Усманова контрольный пакет акций Mail.ru Group. Общая сумма сделки составила $740 млн.

Разработчики акцентируют внимание на том, что плата за «Платформу для бизнеса» взимается сразу за группу пользователей, в отличие от других облачных решений для бизнеса. Самый дешевый тариф стоит 2490 руб. в месяц, он рассчитан на компании со штатом до 100 человек. Для количества сотрудников до 250 человек ежемесячная плата составляет 4990 руб., до 600 человек — 9990 руб., до 1 тыс. человек — 15900 руб., до 3 тыс. человек — 27900 руб., до 5 тыс. человек — 39900 руб.

ЦОДы, на которых развернута платформа, находятся на территории России, что дает возможность выполнять требования российского законодательства к хранению персональных данных россиян.

Возможности платформы

«Платформа для бизнеса» даст возможность компаниям создавать и настраивать почтовые ящики для своих сотрудников. Адреса будут иметь вид name@my-company.ru. Все ящики, созданные в почте, доступны по протоколам IMAP/POP3. Присутствует возможность отправлять сообщения по протоколу SMTP с авторизацией. Есть услуга восстановления удаленных писем.

Также платформа позволяет работать с корпоративным мессенджером для общения внутри компании и системой календарей, где можно создавать события и приглашать на них коллег. Календарь напоминает о запланированных встречах. Кроме того, на платформе можно создать общую адресную книгу компании.

«Мегафон» в сотрудничестве с Mail.ru запустил облачную платформу для бизнеса

Если у клиента есть своя ИТ-инфраструктура, он может интегрировать «Платформу для бизнеса» со службой каталогов Active Directory или использовать расширенный API. Базовая функциональность включает в себя двухфакторную авторизацию, встроенный антивирус и антиспам, а также инструменты для администратора, такие как восстановление удаленных писем, дедупликация данных и настройка доменов.

Вместе с почтой B2B-клиенты «Мегафона» получат доступ к облачному хранилищу для рабочих групп минимальным объемом 1 ТБ. Там сотрудники компании смогут хранить файлы, а также работать с общими папками и редактировать документы без скачивания из любой географической локации.

Облачные проекты Mail.ru и «Мегафона»

В ноябре 2018 г. «Мегафон» запустил платформу для бизнеса «Деловое облако», в состав которой вошли сервисы «инфраструктура как услуга» (IaaS) и «платформа как услуга» (PaaS). «Деловое облако» было построено на базе платформы Mail.ru Cloud Solutions. В список предлагаемых сервисов вошли виртуальные платформы, облачные хранилища, базы данных, графические карты и сервисы для анализа больших данных.

Облачная B2B-платформа Mail.Ru Cloud Solutions была создана в конце 2016 г. путем перезапуска корпоративных облачных сервисов «Mail.Ru для бизнеса». В ее состав вошли почта для сайта, инструменты для создания интранета, DNS-хостинг, вебмастер, постмастер, предиктивная аналитика и другие инструменты. В первоначальном виде проект «Mail.Ru для бизнеса» был запущен в 2013 г. С его помощью можно было создавать почтовые ящики на домене компании и управлять ими через интерфейс Mail.ru. Проект состоял из четырех частей: «Почта Mail.Ru», «Агент Mail.Ru», «Облако Mail.Ru» и «Календарь Mail.Ru».

Также в декабре 2016 г. Mail.Ru запустила сервисы «холодного» хранения данных «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп». В январе 2017 г. компания запустила сервис «горячего» хранения корпоративных данных Hotbox. В мае 2017 г. был запущен сервис облачной инфраструктуры Infra. Как единая IaaS-платформа Mail.Ru Cloud Solutions начала работу в конце января 2018 г. Платформа объединила все облачные сервисы типа B2B, запущенные ранее Mail.Ru: виртуальные машины Infra, хранилища Hotbox и Icebox, а также СУБД Tarantool.

Облако «Яндекса»

У компании «Яндекс» тоже есть набор инфраструктурных и платформенных сервисов для бизнеса, объединенных под брендом «Яндекс.облако». О запуске «Облака» было объявлено в начале сентября 2018 г. «Облако» позволяет получить доступ к масштабируемой виртуальной инфраструктуре, сервисам управления базами данных, распознавания и синтеза речи, машинного перевода и прочим услугам.

ЦОДы «Яндекс.облака» расположены в России, что позволяет пользователям облачных услуг хранить данные россиян на территории России в соответствии с российским законодательством. По состоянию на 2018 г. «Яндекс» владел четырьмя ЦОДами в Москве и Подмосковье, по одному — в Рязанской области и Финляндии, а также одним дата-центром во Владимире.

В начале апреля 2019 г. в облаке был запущен сервис визуализации и сопоставления корпоративных данных, что позволило «Яндексу» выйти на рынок облачной бизнес-аналитики, где своими конкурентами компания видит Google Data Studio и Microsoft Power BI. В конце апреля «Яндекс.облако» открыло доступ к собственной технологии компьютерного зрения, ранее применявшейся только в проектах «Яндекса».