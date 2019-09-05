ВТБ обменяет Tele2 на акции «Ростелекома»

ВТБ становится акционером «Ростелекома»

ВТБ раскрыл некоторые параметры предстоящей сделки по поглощению «Ростелекомом» сотового оператора Tele2. Как сообщил агентству «Интерфакс» глава госбанка Андрей Костин, в рамках сделки будет проведена допэмиссия акций «Ростелекома», которую частично выкупит ВТБ.

ВТБ получит за свою долю в Tele2 примерно 17% акций «Ростелекома». Также в сделке будет и денежная составляющая, говорит Костин. Сделку планируется закрыть до конца года.

Как «Ростелеком» поглощает Tele2

Напомним, сейчас «Ростелеком» владеет 45% акций Tele2. Оставшиеся 55% разделены между консорциумом, который на 50% принадлежит ВТБ, на 40% - структурам владельца «Северстали» Алексея Мордашова, на 10% - банку «Россия».

Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский сообщал о намерении консолидировать 100% акций Tele2. Позднее вице-премьер Максим Акимов рассказал, что для расплаты с акционерами Tele2 «Ростелеком» проведет допэмиссию своих акций, при этом контроль над «Ростелекомом» останется у государства.

Глава ВТБ Андрей Костин

Сейчас государство напрямую владеет 48,7% голосующих акций «Ростелекома», еще 4,3% акций принадлежат госкорпорации «ВЭБ.РФ». Кроме того, «Ростелеком» через свою «дочку» «Мобител» владеет 10,5% голосующих акций.

Если исходить из того, что акционеры Tele2 примут участие в допэмиссии «Ростелекома» пропорционально своим нынешним долям, то структуры Мордашова получат 13%, банк «Россия» 3%, сам «Ростелеком» (без учета пакета «Мобитела») 27% акций.

Краткая история Tele2

Первоначально российский Tele2 был «дочкой» одноименной шведской компании. В 2013 г. ВТБ полностью выкупил российский Tele2 у шведов за $2,4 млрд. Вскоре госбанк перепродал половину акций оператору консорциума, состоящему из структур Алексея Мордашова и банка «Россия».

Позднее «Ростелеком» договорился с акционерами Tele2 об объединении сотовых активов. На момент объединения у Tele2 были GSM-лицензии в 41 российском регионе, включая Санкт-Петербург. Но у компании не было присутствия в Москве, равно как и не было 3G- и 4G-частот.

«Ростелеком» владел GSM-лицензиями на территории 71 региона, но без Москвы и Санкт-Петербурга. Также компания имела 3G-лицензии на большую часть территории страны, включая Москву и Санкт-Петербург, и 4G-частоты по всей территории страны.

После объединения Tele2 продолжила активное строительство сотовых сетей, включая сети 3G- и 4G. Сейчас компания предоставляет услуги на территории 65 регионов, в том числе в Москве была построена сеть 3G/4G.

По итогам 2018 г. выручка объединенной компании «Ростелеком» и Tele2 составит 460 млрд руб. Это будет крупнейшая в России телекоммуникационная компания по данному показателю.