«Ростелеком» заплатил 250 миллионов за 5G-частоты в Санкт-Петербурге

Сколько «Ростелеком» заплатил за частоты для 5G в Санкт-Петербурге

Сумма сделки по покупке «Ростелекомом» петербургской компании «Сервис телекоммуникаций» (ООО «Сет») составила 250 млн руб. Это следует из документов «Ростелекома».

«Сет» оказывает услуги беспроводной фиксированной передачи данных по технологиям WiMAX и Wi-Fi. Компания владеет частотами в Санкт-Петербурге, пригодными для запуска сетей пятого поколения сотовой связи (5G). В материалах «Ростелекома» указывается, что данные частоты могут быть использованы для развертывания пилотных зон 5G.

Сделка по покупке «Сет» была заключена через «Башинформсвязь», основного оператора фиксированной связи в Татарстане, который подконтролен «Ростелекому». Сначала была приобретена доля в «Сет» размером 96,3%, затем «Башинформсвязь» довела размер этой доли до 100%.

«Ростелеком» потратил 250 млн руб. на покупку питерской компании, владельца частот, пригодных для запуска 5G

Согласно данным из базы «Контур-Фокус», компания «Сервис телекоммуникаций была создана в 2009 г. Сергеем Богдановым. Затем она отошла Владимиру Осинцеву, потом Владимиру Григорьеву, занимавшему пост гендиректора компании до ее продажи «Ростелекому».

Как «Ростелеком» и «Мегафон» скупали компании с 5G-частотами

«Ростелеком» не первый раз интересуется компаниями, владеющими частотным спектром, пригодным для запуска сетей 5G. Наиболее перспективным диапазоном для запуска сетей 5G в крупных городах является диапазон 3,4-3,8 ГГц. Основным негосударственным держателем частот в части данного диапазона – 3,4-3,6 ГГц - является WiMAX-оператор Freshtel, который с 2015 г. подконтролен «Ростелекому».

Интерес к компаниям с частотами в данном диапазоне проявляет и «Мегафон». Ранее «Мегафон» приобрел фирму «Неоспринт», владеющую соответствующими частотами в Москве. Сумма сделки составила 720 млн руб.

Затем «Мегафон» приобрел фирму со схожим названием «Неоспринт-Спб», у которой есть аналогичным частоты в Санкт-Петербурге. Сумма этой сделки составила 300 млн руб.

Споры о едином инфраструктурном операторе 5G

Также «Ростелеком» и «Мегафон» создали совместное предприятие (СП) «Новые технологии для бизнеса», которое будет заниматься строительством сетей 5G. В него должны быть переданы компании с частотами, пригодными для 5G.

«Мегафон» и «Ростелеком» считают, что созданное ими СП должно стать единым инфраструктурным оператором для всех компаний, которые хотят заниматься 5G. СП построит единую сеть, а сотовые операторы будут оказывать с ее помощью услуги. Эту позицию поддерживает и замминистра связи Олег Иванов, который считает, что 5G-частот для каждого из четырех крупнейших российских сотовых операторов просто не хватит.

Но два других оператора, «Вымпелком» и МТС, не хотят соглашаться на такую модель. Они опасаются концентрации частотного ресурса в одних руках, а также технических рисков из-за отсутствия дублирования инфраструктуры. Против единого инфраструктурного оператора 5G выступают и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

5G и силовики

Более сложной проблемой для запуска сетей 5G в России является отсутствие в настоящий момент возможности запуска таких сетей в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Помимо коммерческих компаний, владеющих соответствующими частотами, данный диапазон также используется для спутниковой ретрансляции федеральных телеканалов и спутниковых средств связи Минобороны и Федеральной службы охраны (ФСО).

«Мегафон» и «Ростелеком» уже открывали тестовые зоны 5G в данном диапазоне, но Государственная комиссия по радиочастотам не разрешила их продлевать.

Вице-премьер Максим Акимов просил Президента России Владимира Путина дать поручение о конверсии частот в диапазоне 3,4-3,8 ГГц. Но Совет безопасности выступил против использования этого диапазона для сетей 5G. Президент, по сведениям газеты «Ведомости», наложил положительную резолюцию на данное решение.

Выходом может быть запуск сетей 5G в отдельных участках иного диапазона – 4,4-4,99 ГГц. Но для данного диапазона не ожидается появления такой широкой экосистемы абонентских устройств, как для диапазона 3,4-3,8 ГГц.