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Конференция CNews «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг» состоится 17 сентября

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17 сентября 2019 г.CNews проведет в Москве конференцию «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг».

17 сентября 2019 г.CNews проведет в Москве конференцию «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг».

По данным iKS-Consulting, российский рынок публичных облачных сервисов вырос на 25%, его объем составляет 68,4 млрд руб. В ближайшие годы он будет увеличиваться в среднем на 23% в год. Темпы роста российского рынка чуть выше мирового, который, по данным Gartner, вырос на 19% за год, достигнув $182,4 млрд.

Крупнейшим сегментом рынка остается SaaS. Россия постепенно становится экспортером облачных услуг: доля зарубежных клиентов в выручке отечественных облачных провайдеров составляет 5,1%, или 2,4 млрд руб., в сегменте SaaS. В выручке сегмента IaaS на зарубежных заказчиков приходится 2,2%, или 380 млн руб.

Что движет российскими поставщиками облачных услуг и что ограничивает рост рынка? Какие инновационные разработки повлияют на расширение спектра облачных услуг и какие направления будут активно расти в ближайшие годы? Об этом эксперты рынка облачных сервисов расскажут на конференции.

Основные темы для обсуждения

Рынок облачных услуг в России

  • Российский рынок облачных услуг: когда ожидать консолидации и кто займет ключевые позиции;
  • Экспорт облачных услуг: как продавать IaaS на Запад;
  • Как повышение доверия к облакам меняет требования заказчиков;
  • Облачные услуги как драйвер цифровизации.

Технологии

  • Гиперконвергенция как способ сокращения затрат;
  • Облака для разработчиков: что умеет контейнерная виртуализация?
  • Что нового в облаке: Sensor as a Service, Data as a Service и др.?
  • Как повторить Amazon: кто из российских провайдеров сможет предоставить полный комплекс облачных сервисов?
  • Как обеспечить отказоустойчивость критически важных систем в облаке?
  • Облачные системы интернета вещей: будущее уже здесь.

Государство и облака

  • Почему госзаказчики все еще выбирают частное облако?
  • Какова роль государства в развитии облачного рынка?
  • Опыт: как госструктуры мигрируют в облака;
  • Безопасность и непрерывность: как реализовать ключевые требования к сервисам госуслуг?

Инвестиции и прибыль

  • Скорость важнее стоимости: как облачные сервисы сокращают время вывода новых продуктов на рынок;
  • Малый бизнес в облаках: драйвер или балласт?
  • Опыт: сокращение затрат на ИТ с переходом на облачные решения.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг».

Докладчики и участники дискуссии:

Алексей Москвин, первый заместитель министра - начальник управления ИТ-проектов министерства информационных технологий и связи Нижегородской области;
Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Ресурстранс»;
Павел Пальников, директор департамента инфраструктурных решений, BIOCAD;
Николай Апасов, директор по инфраструктуре, «Альфастрахование»;
Николай Галкин, руководитель отдела поддержки информационно-технических систем, Itella Россия;
Илья Кучугин, директор блока информационных технологий, банк «Зенит»;
Артем Носенко, старший системный архитектор по облачным сервисам IBM в России и CEE;
Алексей Трубинов, директор по продажам департамента Маркетплейса OCS;
Всеволод Вайнер, руководитель направления Cloud, G-Core Labs;
Геннадий Бородин, консультант по решениям, Hitachi Vantara;
Сергей Зинкевич, продакт-менеджер, «Крок Облачные сервисы»;
Представители компаний «Сберклауд», «Корпсофт24».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса, а также поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей ИТ-отделов компаний различных секторов бизнеса участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 7 (495) 500-00-36, доб. 400, 401, 402, 403, 404 , e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.

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