Китайская госкомпания приходит в Россию, чтобы забрать «15% рынка», потеснив Huawei и Cisco

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Компания H3C, контролируемая китайской госкорпорацией, со второй попытки выходит на российский ИКТ-рынок, планируя занять в нем свою нишу в конкуренции с Cisco и Huawei. По истечении трех лет Россия должна стать для нее зарубежным рынком номер один.

Китайская H3C приходит в Россию

Выходящая на российский ИКТ-рынок китайская компания H3C намерена в течение ближайших трех лет захватить на нем долю в 15%, войдя в тройку лидеров. Так передала переводчица с китайского слова генерального директора H3C Тони Юйя (Tony Yu) и старшего вице-президента компании Гэри Хуана (Gary Huang).

По всей видимости, топ-менеджеры организации имели в виду все же не весь рынок информационно-телекоммуникационных технологий нашей страны, а ключевой для нее сегмент, относящийся в первую очередь к решениям для корпоративных сетей и ЦОДов. На это, в частности, указывает то, что в числе своих основных конкурентов в России представители H3C назвали Cisco и Huawei.

Кроме того, описывая потенциал своей компании, который позволит ей закрепиться в нашей стране, Гэри Хуан указывает на ее лидерские позиции на сетевом рынке Китая. В частности, по собственным данным компании, в сегменте «корпоративная сеть» на нее в Поднебесной приходится доля в 37,5%, а в сегменте «корпоративная беспроводная локальная сеть» — 34 %. Также компания себя уверенно чувствует в сегментах «коммутаторы для ЦОДов» — 41,9%, «Blade-серверы» — 42,6%, «хранилища all-flash» — 24,8%.

Тони Юй: Россия станет для H3C зарубежным рынком номер один

В российских представительствах Cisco и Huawei прокомментировать CNews заявления H3C отказались.

Некоторые подробности

В России компания будет представлена полноценным филиалом, который планируется разместить в «Москва-сити». По словам Гэри Хуана, это будет не просто офис, а местное дочернее предприятие. Его юрлицо на данный момент находится в стадии оформления

В нашей стране компания будет работать с заказчиками через партнеров. У нее уже подписаны соглашения с двумя десятками так называемых партнеров второго уровня, еще с таким же количеством ведутся переговоры. Что касается партнеров первого уровня — дистрибуторов, то их у H3C предположительно будет три. С первым из них, «Мерлионом», компания должна была заключить договор 11 сентября 2019 г.

В нашей стране H3C видит своими будущими клиентами организации из телекома, госсектора, финансов, энергетики, транспорта, медицины, образования. В частности, компания уже ведет переговоры с МТС, «Билайном» и «Мегафоном».

Как можно было заключить из презентации Гэри Хуана, изначально H3C намерена предложить российским заказчикам всего четыре категории своих продуктов: кластерные маршрутизаторы, коммутаторы, точки доступа и решение для создания облачной вычислительной среды. Позже топ менеджер пояснил, что компания решила сначала представить самую зрелую свою продукцию, «но это не значит, что позже предложение не будет расширено».

Выход на российский рынок компания объясняет тем, что здесь сейчас начались масштабные процессы цифровой трансформации — как государства, так и бизнеса. По заверению Тони Юйя, в перспективе вышеупомянутых трех лет Россия станет для H3C зарубежным рынком номер один.

При этом стоит отметить, что H3C в 2005 г. уже открывала представительство в России, но тогда она являлась совместным предприятием китайской Huawei и американской 3Com. Вскоре собственники компании начали меняться, и через несколько лет она отозвала из-за рубежа порядка 30 своих представительств, включая и российское.

Несколько фактов о H3C

На данный момент история компании насчитывает свыше 30 лет, отмечают в организации, не указывая от какой именно отправной точки ведут отсчет. Совместное предприятие Huawei и 3Com под этим названием (образовано от первых букв и символов «родителей») появилось в 2003 г.

В 2007 г. 3Com выкупила у Huawei ее долю. В 2010 г. 3Com вошла в состав HP; после разделения ИТ-гиганта — непосредственно в HPE. В 2016 г. доля в 51% была выкуплена у HPE китайской структурой Tsinghua Unigroup — дочерним предприятием Tsinghua Holdings, государственной корпорации, финансируемой университетом Цинхуа.

В настоящий момент H3C позиционирует себя в качестве лидирующей компании в индустрии цифровой трансформации и инноваций. Она разрабатывает решения по автоматизации процессов, представляет облачные решения, технологии 5G и интернета вещей, больших данных и искусственного интеллекта, а также предлагает средства обеспечения безопасности. В числе ее клиентов — Vodafone, Coca-Cola, HP, P&G, Telefonica, Swisscom, DreamWorks Studios, Samsung.