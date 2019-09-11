Легендарное здание «Центрального телеграфа» продано таинственному покупателю

Продано историческое здание «Центрального телеграфа»

«Ростелеком» сообщил о заключении подконтрольной ему компанией «Центральный телеграф» договора купли-продажи принадлежащих ему площадей в историческом здании по адресу улица Тверская, 7. В ходе сделки были проданы помещения общей площадью 35,2 тыс. кв. м, а также прилегающая к нему парковка.

Сумма сделки составила 3,5 млрд руб. - стартовая цена, по которой соответствующий лот был выставлен на торги на электронной площадке «Сбербанк-АСТ». Покупатель в сообщении «Ростелекома» не раскрывается.

Крупный, но неизвестный покупатель

В то же время президент «Ростелекома» Михаил Осеевский выразил уверенность, что покупатель, «крупнейшая инвестиционная компания, обладает всеми необходимыми возможностями для реализации потенциала знакового объекта недвижимости».

Известно, что консультантом продавца выступает PriceWaterhouseCooper. Согласно данным площадки «Сбербанк-АСТ», аукцион был признан несостоявшимся, и договор по начальной стоимости лота был заключен с единственным претендентом - ООО «Центральный телеграф».

«Центральный телеграф» продал историческое здание в центре Москвы, в котором до недавнего времени находилось Минкомсвязи

Компания-покупатель не имеет отношения к компании-продавцу - ПАО «Центральный телеграф». По данным базы «Контур-Фокус», ООО «Центральный телеграф» было зарегистрировано в июле 2019 г. Его гендиректором и владельцем является Никита Кургалин, ранее не фигурировавший в учредителях и руководителях каких-либо юридических лиц.

По данным агентства «Интерфакс», покупатель связан с компанией O1 Properties, которая является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости класса А в Москве.

Как «Центральный телеграф» пытался избавиться от собственного здания

Проданное здание «Центрального телеграфа» находится в шаговой доступности от Кремля, и идея его продажи появилась не впервые. В начале 2000-х годов «Центральный телеграф» передал здание на баланс своей «дочки» ЗАО «Телеграф», которая собиралась произвести реконструкцию здания.

Однако подконтрольный государству холдинг «Связьинвест», в состав которого тогда входил «Центральный телеграф», обнаружил, что компания потеряла контроль над своей «дочкой». После поднявшегося скандала и череды судебных разбирательств «Центральный телеграф» смог вернуть обратно большую часть переданных ЗАО «Телеграф» площадей.

Но помещения общей площадью 8 тыс. кв. м ушли к компании «Уника-инвест», которую связывали с Леонидом Рейманом, занимавшим в тот период посты министра связи и председателя совета директоров «Связьинвест». Данный объект находился в залоге у Промсвязьбанка. Недавно банк забрал себе данный залог и хотел было продать соответствующие площади, но затем решил подождать продажи площадей, принадлежащих «Центральному телеграфу».

В 2008 г. «Центральный телеграф» вновь задумался о продаже своего здания: вырученные средства планировалось направить на экспансию на рынке широкополосного доступа в интернет. Но из-за смены руководства Минкомсвязи и «Связьинвеста» сделка не состоялась.

Нынешнее же руководство «Ростелекома», объединившего активы «Связьинвеста», твердо решило избавляться от непрофильных объектов недвижимости, и «Центральный телеграф» все-таки продал свое здание. Сам персонал «Центрального телеграфа» переехал в бизнес-центр Comcity в Румянцево, где у «Ростелекома» находится штаб-квартира макрорегиона «Москва».

Часть площадей в здании «Центрального телеграфа» общей площадью 10 тыс. кв. м принадлежат государству. До недавнего времени в них находилось Минкомсвязи. Но в начале 2019 г. Минкомсвязи вместе с Минэкономразвития и Минпромторгом переехали в «Москва-Сити». Площади, принадлежавшие государству в этом здании, были переданы подконтрольному государству АО «Дом.РФ», которое будет решать вопрос об их продаже.

Еще одно проданное здание «Центрального телеграфа»

В конце 2018 г. «Центральный телеграф» продал также свое новое здание, расположенное рядом с основным зданием предприятия - между Никитским и Газетным переулками. Объект общей площадью 12 тыс. кв. м был продан за 2 млрд руб.

Сделка также не отличалась прозрачностью: покупателем выступило некое ООО «Первый». По неофициальной информации, за ним стоит семья соонователя сибирского ритейлера «Мария Ра» Александра Ракишина.