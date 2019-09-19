«Ростелеком» выдаст своим монтажникам ПО для составления договоров с абонентами за 4 секунды

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«Ростелеком» закупает ПО для распознавания данных из отсканированных паспортов абонентов. Таким образом компания хочет избавиться от необходимости заключения бумажных договоров на подключение услуг ШПД и платного ТВ, обеспечив вместо этого возможность заключения договора на мобильных устройствах.

«Ростелеком» закупает ПО для распознавания сканов

«Ростелеком» объявил запрос котировок на приобретение права использования ПО для распознавания документов, удостоверяющих личность своих абонентов — физических лиц. Соответствующее извещение опубликовано на портале госзакупок.

Как пояснили CNews в пресс-службе «Ростелекома», закупаемое ПО необходимо для цифровизации процесса заключения договоров с абонентами, подключающими услуги широкополосного доступа в интернет (ШПД), платного телевидения и видеонаблюдения.



Согласно условиям закупки, компании нужна лицензия на ПО сроком действия два года. Начальная стоимость договора — 12,5 млн руб. В «Ростелекоме» подчеркивают, что предпочтения будут отдавать отечественному ПО, включенному в соответствующий реестр Минкомсвязи.

«Ростелеком» интересуется ПО, которое позволит распознать данные абонентов из отсканированных версий их паспортов. ПО должно распознать ФИО, дату и место рождения, место регистрации, пол, информацию о документе (номер, дата и место выдачи, код подразделения). Возможно также получение аналогичной информации из видов на жительство.

«Ростелеком» закупает ПО для распознавания паспортов абонентов

ПО должно работать как на мобильных устройствах под управлением Android, iOSи ОС «Аврора» (бывшее Sailfish), так и не серверных ОС: WindowsServerи LinuxRedhat. Мобильное ПО должно иметь возможность распознать документы прямо на устройстве без их сохранения и передачи куда-либо. В то же время должна поддерживаться возможность пересылки изображений по защищенным каналам для распознавания на сервере.

Отказ от бумажных договоров

Сейчас монтажник, выезжая на квартиру абонента с необходимым оборудованием для подключения соответствующей услуги, заполняет договор с абонентом вручную.

Монтажнику приходится 11 раз внести в договор дату, несколько раз — реквизиты клиента (паспортные данные), а также вписать информацию об услугах и т. д. Как признают в «Ростелекоме», этот процесс зачастую сопровождается ошибками, а заполненные поля потом сложно распознать.

При этом на следующем этапе данные из заполненных договоров нужно вручную внести в информационные системы. Это делают операционисты, которые также допускают ошибки.

Электронная подпись вместо собственноручной

Закупаемое ПО будет установлено на смартфоны и планшеты монтажников «Ростелекома». Сфотографировав документ, данные из него должны быть автоматически распознаны и вставлены в электронную форму договора. Скорость распознавания, согласно техническому заданию, должна составлять не более 4 секунд.

Затем договор может быть подписан прямо на мобильном устройстве. Со стороны «Ростелекома» будет использоваться квалифицированная электронная подпись, со стороны клиента — простая электронная. В компании надеются на значительное упрощение работы по заключение договоров. Ежемесячно «Ростелеком» заключает их порядка 200 тыс.

МГТС также готовится распознавать паспорта абонентов

Из опрошенных CNews операторов связи в пресс-службе МГТС сообщили, что до конца 2019 г. также собираются внедрить процесс заключения договоров в электронной форме. Для этого закупается специальное ПО, которое будет интегрировано силами ИТ-блока оператора с его внутренними информационными системами.

После запуска соответствующего решения процесс заключения договора с МГТС будет выглядеть следующим образом. Сначала абонент подпишет согласие на использование электронного документооборота. Затем на специальном устройстве монтажника ему будет продемонстрирован договор в электронном виде.

Далее паспортные данные абонента вместе с поставляемыми ему оператором товарно-материальными ценностями будут отсканированы и автоматически проставлены в договор. Данный договор автоматически будет прикреплен к личному кабинету абонента, биллинговой системе оператора и в электронном архиве.