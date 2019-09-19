В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов

Госкомиссия по радиочастотам готовится выставить на аукцион частоты для сетей 5G — пока только в миллиметровом диапазоне, который пригоден для покрытия в местах массового скопления абонентов. При этом на аукционе будет разыграно сразу 11 лотов.

Аукцион по 5G-частотам в диапазоне 25,25—27,5 ГГц

В распоряжении CNews оказалась повестка заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), которое намечено на 14 октября 2019 г. Главным вопросом станет выделение частот для сетей следующего, пятого поколения сотовой связи (5G).

ГКРЧ намерена признать, что в двух пригодных для 5Gдиапазонах — 4,4-4,99 ГГц и 25,25-27,5 ГГц — доступный спектр частот ограничивает общее число операторов связи. При этом в диапазоне 4,4-4,99 ГГц, как и в соседним с ним диапазоне 3,4-3,8 ГГц, минимально необходимый непрерывный участок частот для оказания услуг 5Gсоставляет 50 МГц.

В диапазоне 25,25-27,5 ГГц (миллиметровый диапазон) минимально необходимый участок частот составляет 200 МГц. В то же время в данном диапазоне суммарно выделяемый радиочастотный спектр на одного оператора не может составлять более 850 МГц.

Ограничения для победителей будущего аукциона

В этой связи ГКРЧ намерено поручить Роскомнадзору не позднее конца Iквартала 2020 г. провести аукцион по выделению частот в миллиметровом диапазоне. Всего будет разыграно 11 лотов с частотами на всю территорию России. В девяти лотах ширина выставляемой на торги полосы частот составляет 200 МГц, в одном — 300 МГц, еще в одном — 150 Мгц.

В России появится до одиннадцати 5G-операторов

Также планируется, что между будущими сетями связи в данном диапазоне не будут организовываться защитные интервалы. Вместо этого операторов — победителей аукциона обяжут организовать синхронизацию своей сетей, исключающую недопустимый уровень взаимных помех.

Кроме того, победители аукционов должны будут обеспечить совместимость своих сетей с наземными станциями «Роскосмоса», принимающими со спутников научную информацию в Ка-диапазоне (26,5-40 ГГц). Такие станции расположены в Москве, Мурманске, Самаре, Обнинске (Калужская область), Бердске (Новосибирская область), Железногорске (Красноярский край), Дудинке (Красноярский край), космодроме «Восточный» (Амурская область), поселках Горино (Калининградская область) и Угольные копи (Чукотка), селе Черная речка (Хабаровский край).

Проблемы с запуском 5G-сетей в России

Напомним, для сетей 5Gбудут использоваться различные диапазоны. Частоты в диапазонах ниже 1 ГГц будут пригодными для широкого покрытия за пределами крупных городов. Частоты в диапазонах от 1 до 6 ГГц будут пригодны для покрытия крупных городов.

Миллиметровый диапазон, о котором речь идет в проекте решения ГКРЧ, пригоден только для точечного покрытия мест массового скопления абонентов: на стадионах, в аэропортах, концертных залах и т. п.

Наиболее ценным для 5Gявляется диапазон 3,4-3,8 ГГц. «Ростелеком» и «Мегафон» уже протестировали работу сетей 5Gв нем. Однако данный диапазон используется спутниковыми сетями связи Минобороны и ФСО, а также для ретрансляции со спутника сигнала федеральных телеканалов. В связи с этим указанным операторам не разрешили продолжить работы созданных ими тестовых зон, и перспективы использования данного диапазона для сетей 5G в России являются туманными.

Также существует разные подходы к строительству в России сетей 5Gв диапазонах от 1 до 6 ГГц. «Мегафон» и «Ростелеком» уже создали совместное предприятия, которое, по их мнению, должно построить единую опорную сеть для всех операторов в данном диапазоне. Такой подход поддерживают и в Минкомсвязи. Но против выступают «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), МТС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС), опасаясь ограничения конкуренции.

ГКРЧ в отношении своего предстоящего решения в части диапазона 3,4 -3,8 ГГц готова лишь констатировать, что создание коммерческих сетей связи 5Gбез проведения работ по оценке реализуемости и стоимости конверсии и перераспределения радиочастотного спектра в части радиоэлектронных средств гражданского назначения и радиоэлектронных средств, используемых для нужд государства и обороны, не представляется возможным. Предлагается продолжить исследования и создание пилотных зон в данном диапазоне.

Кроме того, ГКРЧ намерена поручить Минкомсвязи провести научно-исследовательские работы по подготовке проекта плана конверсии радиочастотного спектра в интересах внедрения сетей 5Gво всех возможных диапазонах: 690-862 МГц, 2,3-2,4 ГГц, 2,57-2,62 ГГц, 3,4-4,2 ГГц, 4,4-5 ГГц, 5,57-5,67 ГГц, 6,425-7,1 ГГц, 10,4-10,6 ГГц, 14,5-15,35 ГГц и 24,25-29,5 ГГц.

Комментарии рынка

Относительно предстоящего 5G-аукциона в миллиметровом диапазоне в пресс-службе «Вымпелкома» отметили необходимость пересмотра методики платы за спектр в сторону ее существенного снижения, которая была бы адекватна потенциалу коммерциализации этого диапазона. Также представители оператора обращают внимание на необходимость решить вопрос с частотах в более низких 5G-диапазонах.

«Если концепция развития 5G предусматривает создание объединения операторов для эффективного развития сетей, то логично и миллиметровом диапазон выходить на рынок через это объединение, — заявили CNewsв пресс-службе “Вымпелкома”. — Так можно обеспечить единую и взаимоувязанную стратегию гармоничного развития сетей 5G c учетом всего доступного спектра. Сейчас операторы при формировании такого объединения исходят из того, что у них у всех близкие стартовые позиции. Сохранится ли такое равенство после аукциона по миллиметровому диапазону, предсказать трудно».

Еще один момент, на который обращают внимание в пресс-службе «Вымпелкома», это позиции потенциальных победителей миллиметрового аукциона, у которых не будет действующих сетей 4G. По мнению компании, полноценные сети они построить не смогут, однако окажут существенное давление на рынок и на деятельность объединения операторов по расчистке спектра в низких диапазонах.

В пресс-службе «Мегафона» разделяют беспокойство коллег из «Вымпелкома». «Если принимать участие в аукцион на миллиметровые частоты по существующей методике расчета стоимости, то это станет очень затратной операцией, и у операторов с рынком не останется средств не только на развитие сетей 5G, но и на поддержание работы существующих сетей, — заявили CNews в компании. — Такая гонка за частотами и технологическим лидерством может лишь привести рынок в критическую фазу. Кроме того, указанная в лотах ширина спектра в 200 МГц не позволит достичь функциональных возможностей 5G, а средства, которые "большая четверка" ("Вымпелком", МТС, "Мегафон", Tele2; — прим. CNews) сможет потратить на аукционы в миллиметровых волнах, было бы целесообразней вложить в расчистку диапазона 3400-3800 МГц».

В пресс-службе «Ростелекома» ограничились комментарием, что примут решения после изучения условий будущего аукциона.