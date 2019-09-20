В России сняли запрет с внедрения электронных SIM-карт, которые не по нраву ФСБ

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Tele2 с разрешения Минкомсвязи повторно запустит тестирование электронных SIM-карт в своей сети. Технология позволяет полностью отказаться от классических SIM, но пока может представлять угрозу операторам «Большой тройки», так как упростит процесс перехода абонента из одной сети в другую.



Опасности нет

Минкомсвязи разрешило оператору связи Tele2 продолжить тестирование электронных SIM-карт (eSIM) на территории России. Разрешение было выдано после того, как Tele2 решил вопрос обеспечения безопасности применения eSIM, пишет ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

Как сообщили в Минкомсвязи, технологии, используемые Tele2 для работы электронных SIM-карт, «полностью обеспечивают идентификацию абонентов».

Выдача виртуальных SIM-карт возобновлена в нескольких салонах связи Tele2 в Москве. Точное их количество не сообщается, но, по данным Минкомсвязи, в новом этапе тестирования смогут принять участие до 15 тыс. абонентов. Сроки проведения эксперимента раскрыты не были.

Что такое eSIM

Электронная SIM-карта, она же eSIM – это специальный несъемный чип, встроенный непосредственно в устройство связи. Он позволяет отказаться от использования традиционных SIM-карт для подключения к сотовым сетям.

Электронная SIM-карта может заменить собой обычные SIM

Электронная SIM-карта работает вместе со специальным приложением для смартфонов, позволяющим выбрать не только оператора связи, но и подходящий тарифный план. Смартфоны и другие мобильные устройства с поддержкой eSIM находятся в свободной продаже на протяжении несколько лет: к примеру, в сентябре 2018 г. компания Apple выпустила смартфоны iPhone XS, XS Max, наделенные соответствующей технологией, а 10 сентября 2019 г. были представлены смартфоны iPhone 11 с поддержкой электронных SIM-карт. ESIM также доступна в планшетах Microsoft Surface и смарт-часах Samsung, Huawei и Apple.

Начало и прекращение тестирования

Первый этап тестирования электронных SIM-карт в сети Tele2, как сообщал CNews, стартовал в апреле 2019 г. К инициативе Tele2 присоединился «Ростелеком», который тоже стал оператором сотовой связи, хотя и виртуальным (MVNO) – свою сеть он развернул на базе оборудования Tele2.

Сравнительные размеры всех существующих стандартов SIM

Тестирование было завершено досрочно по инициативе Минкомсвязи – 14 мая 2019 г. ведомство обратилось к Tele2 с просьбой о прекращении выдачи eSIM «до разрешения всех вопросов, касающихся безопасности». По информации «Ведомостей», Министерство организовало рабочую группу, в которую вошли все операторы связи вместе с представителями отечественных силовых структур. Планировалось, что группа сможет оценить все возможные риски от использования электроны SIM-карт в течение месяца, но вердикт был вынесен лишь спустя, фактически, четыре месяца.

ФСБ и «Большая тройка» против

Свое отрицательное отношение к электронным SIM в апреле 2019 г. высказала ФСБ, поскольку в России сейчас ведется разработка отечественной системы криптографии и доверенных SIM-карт. Все это может существенно упростить силовикам доступ к личной переписке и звонкам абонентов, а технология eSIM, напротив, затруднит внедрение этой системы.

Мнение ФСБ о eSIM весной 2019 г. разделяли и операторы «Большой тройки». В апреле 2019 г. они выступили против электронных SIM-карт – по их мнению, внедрение этой технологии усилит конкуренцию со стороны крупных производителей смартфонов, в частности, Apple и Samsung, а также виртуальных операторов сотовой связи. Все они, посчитали в МТС, «Билайне» и «Мегафоне», смогут предложить услуги связи по более низким ценам.

Нормативная база

Распространению eSIM в России препятствует и отсутствие в стране действующих правил, регламентирующих работу данной технологии. Их не было, в том числе, и на момент запуска тестирования eSIM в сетях Tele2 и «Ростелекома», но тогда замглавы Минкомсвязи Олег Иванов заявил, что соответствующие документы будут подготовлены к концу 2019 г.

На 20 сентября 2019 г., фактически, конец III квартала, необходимые законопроекты подготовлены не были. Сроки немного перенесены: по информации «Коммерсанта», Минкомсвязи по поручению вице-премьера России Максима Акимова займется подготовкой предложения по нормативной базе для легализации eSIM совместно с ФАС и ФСБ . Сроки выполнения – не позднее 15 января 2020 г.