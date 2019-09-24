Роскомнадзор начал монтировать оборудование под закон об автономном Рунете

В рамках пилотного проекта в одном из регионов России Роскомнадзор уже устанавливает на сети операторов связи оборудование для выполнения закона об автономном Рунете. Тестирование оборудования будет проходить с конца сентября до середины октября 2019 г.



Пилотный проект

Роскомнадзор планирует провести пилотное тестирование оборудования, необходимого для выполнения закона об автономном Рунете. Тестирование начнется в конце сентября и завершится в середине октября 2019 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Александра Жарова. Заявление прозвучало в кулуарах форума «Спектр-2019», который проходит в Сочи.

По словам Жарова, в пилоте участвуют все крупные операторы сотовой связи в России. Оборудование будет опробовано в разных условиях — как в лабораторных, так и в «полевых». Сейчас в преддверии испытаний уже идет монтаж оборудования на сетях операторов. Пилот проводится в одном из регионов в России, но каком именно, не уточняется.

Жаров охарактеризовал тестирование как «осторожное». «То есть мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально», — приводит его слова ТАСС.

Производители оборудования

Как пояснил Жаров, в ходе тестирование будет использовано оборудование одного производителя, уже прошедшего стендовые испытания. Еще два производителя находятся на этапе их прохождения. По словам главы Роскомнадзора, нет все производители успели выполнить в установленные сроки требования, которые предъявлялись к оборудованию.

Среди производителей присутствует компания «РДП.ру», которая с 2016 г. на 15% принадлежит «Ростелекому». В марте 2019 г. «Ведомости» писали, что она успешно прошла испытания для потенциальных исполнителей закона об автономности Рунета, и ее оборудование будет установлено на сетях операторов связи. Примерно в то же время эта же компания стала победителем испытаний по блокировке Telegram с помощью DPI-систем.

Роскомнадзор монтирует оборудование для закона об автономном Рунете

По словам Жарова, Роскомнадзор уже имеет представление о стоимости оборудования, но окончательный уровень его установки до сих пор непонятен. «От уровня установки зависит количество конкретных деталей, которые должны быть приобретены. Поэтому закончим эксперимент, проведем его на нескольких уровнях установки на сетях операторов связи, после этого посчитаем и, естественно, заявимся на деньги», — сообщил он.

Со ссылкой на программу проекта Жаров сообщил, что исполнитель должен определиться к 1 ноября 2019 г. К этому же сроку должна быть сформирована документальная часть. В настоящий момент продолжается создание центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования — уже создана его конфигурация, есть техническая документация и известен руководитель.

Закон об автономном Рунете

Закон об автономном Рунете был подписан Президентом России Владимиром Путиным в начале мая 2019 г. Новый закон предполагает создание национальной системы маршрутизации трафика, при которой Рунет сможет работать в случае масштабной атаки извне.

Согласно закону, операторы связи, организаторы обмена информации в интернете (ОРИ, интернет-сервисы для обмена сообщениями), владельцы технологических сетей связи и автономных интернет-систем должны устанавливать специальное оборудование для противодействия технологическим угрозам. Данным оборудованием будет управлять Роскомнадзор, для указанных лиц оно будет устанавливаться бесплатно. За сбои в работе сетей, вызванные работой этого оборудования, операторы ответственности не несут.

Основной задачей закона является введение механизма централизованного управления сетями связи, который позволит Роскомнадзору в случае возникновения угроз управлять российским сегментом интернета, а также блокировать запрещенные сайты.

Субъектами такого управления станут операторы связи, владельцы технологических сетей связи, владельцы трансграничных магистральных каналов связи, собственники точек обмена трафика и иные лица, обладающие собственными номерами автономных сетей (AIS). Под действие централизованного управления подпадут и организаторы распространения информации, которые имеют собственные номера AIS.

Часть новых правил начнет действовать с 1 ноября 2019 г., но есть еще пункты, посвященные шифрованию и созданию национальной системы доменных имен, которые вступят в силу с 1 января 2021 г.

Российский союз промышленности и предпринимателей (РСПП), «Вымпелком», МТС, «Мегафон» и «Яндекс» выступали против принятия закона. Данные компании указывают, что хотя установка оборудования для противодействия техническим угрозам будет осуществляться бесплатно, операторы все равно понесут расходы на его поддержку. Кроме того, не понятно, как определить, был ли конкретный сбой в сети связи вызван работой данного оборудования или нет. При этом законопроект был поддержан «Ростелекомом» и Mail.ru Group