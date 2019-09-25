ВТБ запустил бесплатного сотового оператора

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Бесплатный оператор для активных клиентов банка

В России появился новый виртуальный мобильный оператор «ВТБ Мобайл». Об этом CNews рассказали представители банка ВТБ и сотового оператора Tele2. MVNO-сервис «ВТБ Мобайл» запущен на базе сети радиодоступа и инфраструктуры сотового оператора «Tele2 Россия» («Т2 РТК Холдинг»), совладельцем которого с долей 27,5% является ВТБ.

Одним из главных преимуществ «ВТБ Мобайл» в ВТБ называют наличие бесплатного тарифа «Базовый», который включает интернет-трафик в объеме 3 ГБ, 150 минут звонков по России и 50 SMS ежемесячно. Однако такие условия доступны только клиентам банка при выполнении определенных условий. В ином случае к стоимость всех тарифов виртуального оператора увеличивается на 200 руб.

Бесплатный тариф доступен только для клиентов банка ВТБ, которые являются владельцами «Мультикарты», принимают участие в программе лояльности банка ВТБ «Мобильная связь ВТБ Мобайл», и совершают по ней покупки на сумму более 5 тыс. руб. в месяц. Абоненты сервиса смогут оплачивать дополнительные услуги бонусами программы лояльности «Мультибонус» ВТБ.

Услуги оператора доступны с 25 сентября 2019 г., но пока только в Москве. Протестировать сервис может любой желающий, вне зависимости от того, является ли он клиентом банка.

Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ, говорит, что сейчас тарфи запущен в Москве, «но уже скоро сим-карты станут доступны в Санкт-Петербурге, а в следующем году – в других городах России».

Условия и тарифы

При подключении к «ВТБ Мобайл» также возможен переход от другого оператора с сохранением своего номера телефона. Стартовый пакет услуг предоставляется бесплатно до конца месяца подключения.В настоящее время SIM-карту «ВТБ Мобайл» можно получить только в нескольких московских офисах ВТБ.

SIM-карта MVNO-оператора «ВТБ Мобайл»

Благодаря использованию инфраструктуры Tele2, «ВТБ Мобайл» заявил скорость мобильного интернета в сети 3G до 42 Мбит/с, в сети 4G — до 150 Мбит/с.

Максим Шарков, генеральный директор «ВТБ Мобайл», отметил: «Это понятная линейка тарифов, включающая бесплатную связь, удобное мобильное приложение, отсутствие лишних услуг и подписок, меры защиты от подмены SIM-карты».

В зависимости от объема звонков или интернет-трафика пользователи могут самостоятельно выбрать тариф и безлимитно общаться внутри сети. Для активных клиентов ВТБ предоставляется скидка.

Тариф 150 минут 500 минут 1 000 минут 3 ГБ 0 руб. 100 руб. 200 руб. 10 ГБ 100 руб. 200 руб. 300 руб. 20 ГБ 300 руб. 400 руб. 500 руб. Источник: «ВТБ Мобайл»

Как гласят условия предоставления услуг на сайте «ВТБ Мобайл», при невыполнении условий программы лояльности абоненту придется оплатить полную сумму абонентской платы. Таким образом, тем, кто не является участником программы лояльности банка или не выполняет ее условия, придется внести дополнительно 200 руб. в месяц к стоимости, указанной в таблице.

Список дополнительных сервисов «ВТБ Мобайл» включает международный роуминг со специальными опциями для экономии на звонках и интернете для выезжающих за границу. Стоимость безлимитного интернета за границей у «ВТБ Мобайл» составляет 350 руб.

Скриншоты приложения «ВТБ Мобайл» на экране iPhone

Мобильное приложение «ВТБ Мобайл» уже сейчас доступно абонентам в магазинах приложений App Store и Google Play. С его помощью можно управлять тарифами и безлимитными услугами, подключать безлимитные пакеты, связаться с оператором, посмотреть карту покрытия сети и офисов ВТБ, узнать текущий баланс и запросить детализацию звонков, а также настроить услуги в роуминге. Дополнительно по услугам связи и классическим банковским продуктам пользователи «ВТБ Мобайл» также могут обратиться в чат, контакт-центр или отделение банка ВТБ.