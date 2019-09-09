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DANYCOM.Mobile обеспечил связью весь Дальний Восток

Телеком Мобильная связь

Связь виртуального мобильного оператора DANYCOM.Mobile теперь доступна жителям всех регионов Дальнего Востока, где есть лицензионное покрытие хост-оператора Tele2. Последний запуск состоялся в городе Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО), которая стала 51 субъектом России, где предоставляет услуги DANYCOM.Mobile.

В ЕАО проживает около 160 тыс. человек. Теперь каждому из граждан доступна уникальная линейка тарифов оператора DANYCOM.Mobile: два «бесплатных» и два «семейных». Общение внутри сети бесплатное и безлимитное.

Тариф «Бесплатный» включает 50 SMS, 1 Гб и 30 минут на все номера России без абонентской платы. В «Звони бесплатно», рассчитанном на клиентов, использующих телефон в основном для звонков, предлагается 600 SMS и 60 минут другим операторам без абонентской платы. В рамках тарифов «Семейный» – 3 Гб, 50 SMS и 150 минут за 150 руб.; «Семейный Плюс» – 10 Гб, 50 SMS и 350 минут за 350 руб.

«Дальний Восток – особый пункт в нашей программе стратегического развития. На территории в 7 млн кв. км, а это более 40% площади всей России, проживает около 6,5 млн человек. При этом регион обладает колоссальным экономическим потенциалом, что отметило и руководство страны на прошедшем Дальневосточном экономическом форуме. Чтобы привлечь людей в регион, правительство запускает специальные программы. DANYCOM вносит свою лепту в этот процесс. Наши тарифы помогут сделать жизнь в регионе комфортнее, так как предоставляют возможность пользоваться таким же набором сервисов и по тем же ценам, что и в остальных частях России», – отметил директор по развитию и управлению продуктами группы компаний DANYCOM Петр Кушиков.

Абонент в любой момент может пополнить количество SMS, минут и трафика в предлагаемых тарифах, а также воспользоваться услугами «Обмен трафика» и «Делись с друзьями».



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