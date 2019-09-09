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«Навител» представила «Навигатор» 9.11 для устройств на Windows CE и Linux

Телеком Навигация

Navitel объявила о релизе новой версии программы Навител Навигатор 9.11 для устройств на базе Windows CE и Linux. В обновлении реализованы новые возможности построения маршрутов, изменено отображение POI, а также добавлены оповещения о дорожных указателях,

Обновление «Навител Навигатор» 9.11 открывает новые возможности при прокладке маршрута уже на моменте его построения – теперь пользователь сможет не только выбрать тип транспортного средства, но и сразу настроить объезды платных трасс, грунтовых дорог или паромных переправ. Так что сделать свою поездку с «Навител Навигатор» 9.11 максимально удобной, стало еще легче и быстрее.

Реализованная в «Навител Навигатор» 9.11 функция динамического отображения ближайших по маршруту POI с указанием расстояния до объекта, значительно упрощает использование приложения во время движения. Больше не понадобится использовать функцию «Поиск», чтобы изменить маршрут и заехать по пути на заправку или в кафе.

В обновленном интерфейсе «Навител Навигатор» 9.11 появилась визуальная информация о дорожных указателях при движении по маршруту. Отображение этих данных на экране устройства служит дополнительным ориентиром в поездке и поможет водителю заблаговременно подготовиться к предстоящему манёвру.

Дополнительными плюсами новой версии программы «Навител Навигатор» 9.11 стали улучшенная прорисовка карт и более быстрое построение маршрутов.

Версия Навител Навигатор 9.11 доступна для следующих устройств: Navitel C500, DN505 Magnetic, E500, E500 Magnetic, E505 Magnetic, E700, G500, 550, S400, N500, N500 Magnetic.

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