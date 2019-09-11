Билайн открывает в России Центр экспертизы в digital-сфере

Билайн открывает в России Центр технологической экспертизы, который будет работать в трех основных направлениях: Big Data, ТВ/медиа и экосистема решений для самообслуживания клиентов B2C. Задачами Центра экспертизы станут развитие сотрудничества между операционными единицами группы VEON и содействие обмену технологическими ноу-хау.

Работать в новом Центре будут сотрудники блока цифрового и нового бизнеса Билайна в России под управлением профильного вице-президента компании Джорджа Хелда. Центр станет частью основной стратегии группы VEON по усилению бизнеса в сфере связи наряду с поддержкой развития и распространения новых цифровых сервисов на основе продвинутой аналитики с учетом потребностей отдельных рынков.

Сотрудники Центра экспертизы будут работать с продуктами Big Data (предиктивные алгоритмы, рекомендательные инструменты, скоринговые модели и т.д.), курировать работу по созданию и управлению мультиплатформенными ТВ-продуктами, а также содействовать развитию экосистемы цифровых продуктов. Билайн также будет передавать свой опыт и лучшие наработки в части создания мобильного приложения самообслуживания «Мой Билайн» и решений для онлайн-продаж.

Компании группы VEON в Казахстане и Узбекистане уже начали сотрудничество с Центром экспертизы: в Казахстане началось внедрение Билайн-ТВ, а в Узбекистане получила развитие акция «Гиги за шаги».

Центр экспертизы – это еще один важный шаг в развитии партнерской стратегии Билайн. Сотрудничество с другими странами принесет пользу компаниям, входящим в группу VEON. Совместная работа также позволит сотрудникам российского Билайн развивать свои экспертные навыки в области разработки и внедрения новых решений.

В своей работе Центр экспертизы руководствуется правовыми нормами в сфере защиты информации, действующими в соответствующих странах, а также локальным законодательством в целом.