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Tele2 развивает 4G на Курилах

Телеком Инфраструктура Мобильная связь

Оператор связи Tele2 продолжает развитие сети мобильной связи в стандарте 4G на Курильских островах. Теперь высокоскоростной мобильный интернет доступен жителям села Рейдова на Итурупе, а голосовые услуги запущены в населенных пунктах Головнино и Менделеево на острове Кунашир.

Tele2 активно развивает сети мобильной связи на Курильских островах. После запуска устойчивого сигнала LTE в селе Рейдове на Итурупе и голосовых услуг в населенных пунктах Головнино и Менделеево на Кунашире услуги мобильного оператора стали доступны для 98% населения Сахалинской области и 70% населения Южных Курил.

Сегодня сеть 4G Tele2 развернута на территории, где проживает большая часть населения Курильских островов. Качественные услуги связи доступны в населенных пунктах: Южно-Курильске, Крабозаводском, Малокурильском, Курильске, Лагунном, Отраде, Китовом, Рейдове, Головнине, а также в районе аэропортов Ясный на Итурупе и Менделеево на Кунашире. Оператор планирует дальше расширять покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовых услуг в регионе.

Tele2 запустила сеть LTE на Курилах в апреле 2019 г. По итогам пяти месяцев клиенты оператора продемонстрировали значительное потребление интернет-трафика на этой территории: с апреля они скачали более половины петабайта. Самые активные пользователи мобильного интернета среди абонентов Tele2 проживают на острове Кунашир в Южно-Курильске, на Итурупе – в Курильске и на Шикотане – в селе Малокурильском.

В 2018 г. Tele2 также запустила сеть 4G на Сахалине. Устойчивый сигнал LTE от Tele2 появился в Южно-Сахалинске, Корсакове, Холмске, Аниве, Долинске, а также в Поронайске, Александровск-Сахалинском, Тымовском, Охе, Ногликах, Макарове, Смирных, Углегорске, Томарях, Невельске.

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