Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

DANYCOM.Mobile запустил нового голосового помощника

Телеком Инфраструктура Мобильная связь

Виртуальный мобильный оператор DANYCOM.Mobile, входящий в телеком-холдинг DANYCOM.Global, обновил сервис «Голосовой помощник». С его помощью теперь можно выбрать и подключить дополнительный пакет услуг или сменить тарифный план.

Чтобы воспользоваться голосовым помощником, необходимо позвонить на короткий номер 1001 и прослушать информацию о тарифе, балансе, остатках пакета и сроке его действия. Новые функции доступны в «Основном меню», для выбора которого необходимо набрать в фоновом режиме цифру «1» и затем следовать голосовым подсказкам. Выбор и смена тарифа закреплены за кнопкой «1», для подключения дополнительного пакета минут, интернет-трафика или SMS – «2», для возврата в основное меню – «3».

«Мы дополнили «Голосовой помощник» новыми функциями, следуя пожеланиям абонентов. Теперь можно не только прослушать общую справочную информацию о тарифах и услугах, но и самостоятельно работать со своим тарифным планом, как со смартфона, так и с кнопочного телефона», – отметил Петр Кушиков, директор по развитию и управлению продуктами группы компаний DANYCOM.

Смена тарифа и подключение дополнительного пакета доступны при наличии необходимой суммы на счете абонента. Тарифные планы можно менять не чаще одного раза в сутки. Подключиться к мобильному оператору DANYCOM.Mobile, сменить тариф и приобрести дополнительные пакеты минут, интернет-трафика или SMS можно также на сайте оператора и в мобильном приложении «Мой DANYCOM», доступном для скачивания на Android и iOS.

Другие материалы рубрики

«Билайн» сможет улучшать параметры сети для отдельных пользователей

Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019»

«Билайн» закрывает доступ к утечке базы 2 млн клиентов

«Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов

«Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro

Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2

Техника

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!
Показать еще
Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии