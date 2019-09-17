МТС присоединилась к экологической инициативе GSMA

МТС объявила о присоединении к глобальной инициативе GMSA по разработке отраслевой дорожной карты активностей для минимизации воздействия телекоммуникационной отрасли на климатические изменения в соответствии с Парижским соглашением, направленным на сдерживание глобального потепления.

Сотрудничество с GSMA по вопросам климата направлено на совершенствование инициатив компании для обеспечения полной прозрачности воздействия на климат, а также на информирование общественности об усилиях компании по повышению энергоэффективности и сокращению выбросов углерода. Соглашение о раскрытии информации представляет собой первый шаг к достижению более широких долгосрочных целей. По инициативе GSMA будет разработана отраслевая дорожная карта действий в области климата, включая разработку плана по декарбонизации телекоммуникационной отрасли для достижения «чистого нуля» выбросов парниковых газов к 2050 году в соответствии с Парижским соглашением.

МТС в настоящее время раскрывает широкий спектр экологически значимых данных о своей деятельности, включая потребление энергии и объем выбросов парниковых газов, через признанную в мире систему раскрытия информации CDP. МТС активно разрабатывает цифровые услуги с использованием интернета вещей, искусственного интеллекта, облачных технологий, больших данных, внедрение которых позволяет структурно влиять на изменение энергопотребления и снижение выбросов вредных веществ различных индустрий, городского хозяйства и социальной сферы регионов. В частности, у МТС есть действующие решения в области экологического мониторинга, цифровизации сбора и переработки бытовых отходов, проекты по геоаналитике, когда на основе больших данных МТС возможно создать «цифровые копии» городов, «умные» решения для формирования и маршрутизации транспортных потоков.

«Для МТС присоединение к инициативе GSMA, крупнейшей мировой отраслевой ассоциации, является естественным шагом, способствующим устойчивому развитию общества и цифровой экономики России. Мы надеемся, что взаимодействие с GSMA по вопросам влияния на климат поможет МТС сократить выбросы парниковых газов от использования собственной инфраструктуры компании, — отметил президент Группы МТС Алексей Корня. — Посредством предоставления цифровых сервисов, мы намерены помогать нашим клиентам из других отраслей промышленности сокращать выбросы углерода и реализовать задачи по устойчивому развитию социума в нашей стране».

«Сегодня мы начали совместную программу всей мировой телекоммуникационной индустрии по борьбе с климатической чрезвычайной ситуацией, демонстрируя, как бизнес может проявить лидерство и ответственность в решении одной из самых серьезных проблем, стоящих перед планетой, — отметил генеральный директор GSMA Матс Гранрид. — Мобильная индустрия станет основой будущей экономики и, следовательно, имеет уникальную возможность стимулировать изменения во многих секторах и в сотрудничестве с нашими поставщиками, инвесторами и клиентами».