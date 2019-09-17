ТрансТелеКом провела масштабную модернизацию подключения Калининградской области

Компания ТрансТелеКом завершила проект по увеличению мощности магистральной сетевой инфраструктуры в направлении Калининградской области.

ТрансТелеКом организовала полноценный трансграничный DWDM-стык Мамоново - Бранево с сетью польского оператора Exatel, сбалансировала по емкости магистральные каналы, организованные через сети операторов Прибалтики и Польши, а также увеличила их совокупную пропускную способность более чем на 50%.

Данные мероприятия позволили обеспечить бесперебойную связь для всех потребителей услуг ТТК в Калининградской области, включая государственные и коммерческие структуры, а также присоединенных операторов связи региона. Проведенные работы по резервированию инфраструктуры практически исключили риск отказа сети даже при внештатных ситуациях на любом из имеющихся трансграничных переходов.