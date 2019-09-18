Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

Билайн поставил 5G-рекорд России, зафиксировав скорость выше 3 Гбит/с на смартфонах в пилотной зоне в Лужниках в Москве

Телеком Контент Мобильная связь

Оператор связи Билайн провел первую в России прямую трансляцию в социальных сетях через «живую» сеть 5G из пилотной зоны на территории московского спортивного комплекса Лужники на сетевом обрудовании Huawei. В прямом эфире были продемонстрированы реальные пользовательские кейсы: cloud gaming, просмотр видео 4К, загрузка музыкального альбома за считанные секунды из YouTube Music, скачивание 10-часового видео объемом в 6 ГБ. Билайн вместе популярными блогерами впервые в России провел стриминг в Instagram Live с помощью 5G смартфона.

Также в ходе демонстрации была зафиксирована рекордная на сегодняшний день в России пиковая скорость 3.30 Гбит/с на одно абонентское устройство Huawei, а при использовании сервисов задержка составляла 3 мс.

Другие материалы рубрики

«Билайн» сможет улучшать параметры сети для отдельных пользователей

Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019»

«Билайн» закрывает доступ к утечке базы 2 млн клиентов

«Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов

«Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro

Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2

Техника

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!
Показать еще
Стратегия месяца

Рынок заказной разработки ПО в России растет

Олег Баранов

управляющий партнер «Неофлекс»

Тема месяца

Обзор: Аналитика 3.0. Цифровизация рождает спрос

Рейтинг CNews

Крупнейшие поставщики средств аналитики в России

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии