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Tele2 покрыла связью тоннели двух веток Московского метро

Телеком Мобильная связь

Tele2 запустила сеть в тоннелях двух самых длинных веток Московского метрополитена. Теперь связь доступна на всем протяжении Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. До конца года оператор планирует обеспечить интернетом Кольцевую и Замоскворецкую ветки.

Компания завершила работы по установке оборудования сразу на двух ветках столичного метрополитена. Фидерный кабель проложен по всей длине Арбатско-Покровской и Сокольнической линий. Он излучает сигнал, который позволяет обеспечивать качественную и бесперебойную связь на протяжении всей длины двух веток: от Пятницкого шоссе до Щелковской и от Коммунарки до бульвара Рокоссовского. Теперь абоненты Tele2 могут пользоваться скоростным 4G-интернетом не только на станциях, но и в перегонах между ними.

Следующий этап стройки в Московском метрополитене – Кольцевая и Замоскворецкая линии. Технические специалисты планируют обеспечить сигнал в тоннелях между всеми станциями этих участков до конца 2019 года. Таким образом, после установки оборудования и завершения монтажных работ сеть 4G станет доступна на протяжении почти трети путей столичной подземки.

В прошлом году Tele2 успешно реализовала несколько проектов совместно с Московским метрополитеном. Так, Tele2 первая из операторов покрыла сетью 4G все станции столичной подземки. Компания обеспечила стопроцентное indoor-покрытие сети 4G на всех станциях метро, включая сопутствующую инфраструктуру. Инвестиции в проект составили 800 млн рублей.

Алексей Крушинин, технический директор макрорегиона «Москва» Tele2, отметил: «Строительство сети на территории столичного метрополитена – непростая задача. Архитектура подземки имеет множество нюансов, время на проведение монтажных работ ограничено спецификой работы метро, а совокупная длина всех тоннелей превышает 400 километров. Тем не менее, мы продолжаем самое динамичное в отрасли строительство сети в тоннелях и уже к 2021 году обеспечим качественным интернетом все ветки метрополитена. Наша главная задача – предоставить абонентам Tele2 полную бесшовность пользования услугами мобильной связи: как в любой точке города, так и под городом, когда клиент находится в пути».

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