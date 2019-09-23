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«Мегафон» и СПбГУ открыли студенческую 5G-лабораторию

Бизнес Кадры Телеком Мобильная связь

СПбГУ и «Мегафон» объявили об открытии набора в первую в России лабораторию 5G, где студенты технических специальностей и направления ИТ будут изучать работу сетей пятого поколения и разрабатывать новые услуги.

Цифровая лаборатория открылась на базе кампуса Высшей школы менеджмента СПбГУ «Михайловская дача» и получила название <5G_Dream_Lab>. Она оборудована тестовой зоной 5G — так называемой песочницей — и станет местом разработки новых услуг на основе технологии сетей пятого поколения. Соглашение о запуске проекта «Мегафон» и СПбГУ подписали в начале лета на Петербургском международном экономическом форуме. Вложения «Мегафона» в техническое оснащение лаборатории составили порядка 20 млн руб., дополнительные инвестиции будут направлены в образовательный процесс.

Программой учебного курса 5G-лаборатории предусмотрено два направления: разработка цифровых решений и управление их интеграцией. Разработчики будут изучать особенности пятого поколения связи, научатся работать с актуальными фреймворками, инструментальными средствами разработки, получат знания и навыки в областях пользовательского интерфейса (UI), автоматизированного контроля качества программных решений. Менеджеры получат навыки по выводу на рынок высокотехнологичных продуктов и управлению процессом разработки.

«Сети 5G только начинают внедряться в разных странах мира, но уже сейчас понятно, каким огромным потенциалом обладает новая технология. В нашей цифровой лаборатории студенты и недавние выпускники СПбГУ будут находить варианты применения 5G, о которых, возможно, еще даже не догадываются в коммерческих компаниях. Площадка станет уникальной средой для самореализации молодых талантливых разработчиков, тестировщиков, менеджеров проектов, что позволит им профессионально развиваться и развивать мир цифровых технологий», — сказала директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «Мегафона» Валентина Ватрак.

«В Санкт-Петербурге работает R&D-центр "Мегафона", где мы тестируем существующие решения 5G. В цифровой лаборатории СПбГУ тоже установлено оборудование самой последней версии – базовая станция и фрагмент ядра, способные показать скорости до 5 Гбит/с. На нем студенты смогут находить новые варианты применения современных технологий – умный город, беспилотный транспорт, виртуальная реальность. Одним словом, все то, чем мы будем пользоваться уже завтра», — сказал директор по инфраструктуре и техническим инновациям «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.

«Одна из главных целей университета — сформировать у выпускников компетенции, которые необходимы сегодня для построения успешной карьеры, причем как в научной, так и в профессиональной среде, — отметила первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова. — Именно поэтому мы постоянно ищем новые, более эффективные образовательные инструменты. Мы рады, что студенты СПбГУ в числе первых научатся работать с технологиями 5G, что, безусловно, повысит их востребованность на рынке труда».

Учебный курс лаборатории сезона 2019-2020 будет состоять из трех этапов общей продолжительностью восемь месяцев. Первый этап (пройдет с 23 сентября по 26 октября) включает в себя открытый образовательный онлайн-модуль, в котором примут участие все желающие студенты СПбГУ и недавние выпускники университета (те, кто закончил обучение не более трех лет назад). Слушатели онлайн-модуля, успешно прошедшие первый этап и выполнившие тестовые задания, перейдут на следующий и станут полноценными участниками лаборатории. Подать заявку на участие можно до 10 октября 2019 г.

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