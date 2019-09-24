Решение NFWare поможет «Тинькофф Мобайлу» обеспечить абонентов IP-адресами

«Тинькофф Мобайл» и NFWare заключили соглашение на поставку решения Virtual CGNAT, внедрение которого позволит оператору обеспечить IP-адресами всех новых абонентов в условиях развития клиентской базы.

В 2012 году доступные IPv4-адреса, ранее выдаваемые региональными регуляторами, официально закончились. Операторы продолжали получать адреса на вторичное использование, но и они, по прогнозам, закончатся в конце 2019 г. Протокол, разработанный в 80-х годах, не предполагал нынешнего количества интернет-пользователей: на 4,3 миллиарда адресов в мире уже приходится более 7 миллиардов устройств. Для обеспечения выхода абонентов в интернет операторы стали использовать технологию CGNAT (Carrier Grade Network Address Translation). CGNAT позволяет нескольким пользователям безопасно использовать один IP-адрес, таким образом сокращая количество уникальных адресов во владении провайдера. Решение также позволяет осуществить плавную миграцию на новый протокол IPv6.

NFWare осуществляет трансляцию IP-адресов наиболее эффективным способом. Решение компании полностью программное, устанавливается на стандартные сервера и интегрируется в виртуализированную инфраструктуру. При этом NFWare обеспечивает высокую надежность работы и производительность вплоть до 240 гигабит в секунду, что позволяет успешно конкурировать с традиционными производителями сетевого оборудования. Продуктами NFWare сегодня пользуются многочисленные операторы связи в США, России, Западной Европе, Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Еще с момента запуска концепция виртуализацией сетевых сервисов (NFV) была частью стратегии «Тинькофф Мобайл». С программным решением от NFWare «Тинькофф Мобайл» получит возможность масштабировать пропускную способность своей сети по мере необходимости, всего за несколько часов. Это в свою очередь позволяет оператору значительно экономить капитальные затраты на расширение сети.

Иван Бояринов, технический директор «Тинькофф Мобайл», отметил: «Клиентская база Тинькофф Мобайла за год выросла в 5 раз, и в наших планах сохранять эти темпы. Решение NFWare станет еще одним дополнительным элементом нашей инфраструктуры и поможет нам активно развиваться в ближайшие годы».

Александр Бриткин, CEO NFWare, сказал: «Компания NFWare создала один из самых инновационных продуктов на рынке ПО для сетей операторов связи, и наша цель с момента основания – помогать клиентам строить сетевую инфраструктуру наиболее эффективным способом с помощью технологии Network Functions Virtualization. Для нас большая честь быть выбранными Тинькофф Мобайлом – одним из самых инновационных и быстрорастущих операторов в России».