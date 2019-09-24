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«Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию

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«Ростелеком» заключил государственный контракт на оказание комплекса телекоммуникационных услуг для плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) на Чукотке.

Первая в мире ПАТЭС будет базироваться в Певеке и снабжать электричеством город и Чукотский автономный округ, замещая мощности Билибинской АЭС. В состав объекта входит береговая инфраструктура и плавучий энергоблок «Академик Ломоносов». Станция способна вырабатывать электрическую и тепловую энергию, а также опреснять морскую воду. Плавучий энергоблок представляет собой несамоходное судно с двумя реакторными и двумя паротурбинными установками, вспомогательными системами и оборудованием. Береговые здания и сооружения объекта с расположенными в них технологическими системами и оборудованием не являются объектами использования атомной энергии.

«Ростелеком» предоставит для ПАТЭС спутниковые каналы связи с гарантированными параметрами качества и скоростью, безлимитный доступ в интернет, местную и междугородную связь. Будут организованы выделенные каналы и телефоны быстрого набора для экстренной связи с губернатором ЧАО, управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям округа, главой городского округа Певек и диспетчерским пунктом Северных электрических сетей «Чукотэнерго». Также предусмотрена круглосуточная техническая поддержка.

Телекоммуникационные услуги на ПАТЭС будут предоставляться по государственному контракту, заключенному «Ростелекомом» с «Российским концерном по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях». Для организации связи планируется в условиях вечной мерзлоты построить оптику протяженностью 5 км. Оказание услуг по контракту предусматривается до конца 2022 г.

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