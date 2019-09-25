«АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена

«АМТ-груп» объявила о завершении проекта по модернизации технологической сети связи Петербургского метрополитена (ТССМ). В ходе проекта была перестроена архитектура сети и произведена замена оборудования на всех уровнях сетевой иерархии. В результате выполненных работ пропускная способность магистральных каналов связи, обеспечивающих связь между ключевыми узлами сети, увеличена до 10 Гбит/c. Модернизация оборудования повысила надежность сети, обеспечила отказоустойчивое функционирование и быстрое восстановление сетевой связности в случае возможных аварий линий связи.

Технологическая сеть связи используется службами метрополитена в качестве опорной сети для подключения локальных сетей передачи данных и распределенных центров обработки данных, расположенных в различных географически удаленных объектах метрополитена. В процессе работ модернизировано ядро сети ТССМ, что позволило обеспечить отказоустойчивое подключение существующего уровня агрегации сети, а также подключение территориально-распределенного центра обработки данных метрополитена. Теперь все точки подключения (станции, депо, административные здания) имеют равнозначные условия по доступу к ресурсам распределенного ЦОД и друг к другу.

Для обеспечения изоляции различных сетевых служб друг от друга метрополитен использует систему виртуальных частных сетей на основе технологии MPLS (VPLS). До модернизации эта технология использовалась только на уровне агрегации, что существенно ограничивало развертывание сетевых сервисов непосредственно в точках подключения оконечного оборудования. В результате проведенных работ ТССМ превратилась в полноценную сеть операторского уровня, а подключаемые к ней элементы виртуальных частных сетей стали фактически пользователями опорной сети с унифицированным доступом и набором сетевых услуг.

Модернизация ТССМ осуществлена с использованием маршрутизаторов серий ASR 900 и 9000 производства компании Cisco Systems.

«Модернизация технологической сети связи дает нам возможность дальнейшего развития метрополитена с использованием современных цифровых технологий как для оптимизации бизнес-процессов, так и для решения одной из важнейших задач – обеспечения безопасности наших пассажиров, повышения уровня их комфорта при пользовании транспортными услугами», – сказал Максим Смирнов, начальник службы информационных технологий ГУП «Петербургский метрополитен».