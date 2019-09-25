Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Интеграция
Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«АМТ-груп» модернизировала сеть связи Петербургского метрополитена

Телеком Инфраструктура

«АМТ-груп» объявила о завершении проекта по модернизации технологической сети связи Петербургского метрополитена (ТССМ). В ходе проекта была перестроена архитектура сети и произведена замена оборудования на всех уровнях сетевой иерархии. В результате выполненных работ пропускная способность магистральных каналов связи, обеспечивающих связь между ключевыми узлами сети, увеличена до 10 Гбит/c. Модернизация оборудования повысила надежность сети, обеспечила отказоустойчивое функционирование и быстрое восстановление сетевой связности в случае возможных аварий линий связи.

Технологическая сеть связи используется службами метрополитена в качестве опорной сети для подключения локальных сетей передачи данных и распределенных центров обработки данных, расположенных в различных географически удаленных объектах метрополитена. В процессе работ модернизировано ядро сети ТССМ, что позволило обеспечить отказоустойчивое подключение существующего уровня агрегации сети, а также подключение территориально-распределенного центра обработки данных метрополитена. Теперь все точки подключения (станции, депо, административные здания) имеют равнозначные условия по доступу к ресурсам распределенного ЦОД и друг к другу.

Для обеспечения изоляции различных сетевых служб друг от друга метрополитен использует систему виртуальных частных сетей на основе технологии MPLS (VPLS). До модернизации эта технология использовалась только на уровне агрегации, что существенно ограничивало развертывание сетевых сервисов непосредственно в точках подключения оконечного оборудования. В результате проведенных работ ТССМ превратилась в полноценную сеть операторского уровня, а подключаемые к ней элементы виртуальных частных сетей стали фактически пользователями опорной сети с унифицированным доступом и набором сетевых услуг.

Модернизация ТССМ осуществлена с использованием маршрутизаторов серий ASR 900 и 9000 производства компании Cisco Systems.

«Модернизация технологической сети связи дает нам возможность дальнейшего развития метрополитена с использованием современных цифровых технологий как для оптимизации бизнес-процессов, так и для решения одной из важнейших задач – обеспечения безопасности наших пассажиров, повышения уровня их комфорта при пользовании транспортными услугами», – сказал Максим Смирнов, начальник службы информационных технологий ГУП «Петербургский метрополитен».



Другие материалы рубрики

«Билайн» сможет улучшать параметры сети для отдельных пользователей

Последние дни регистрации на конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2019»

«Билайн» закрывает доступ к утечке базы 2 млн клиентов

«Крымтелеком» сменил владельца и оказался в залоге у Ротенбергов

«Билайн» запустил игровую облачную платформу с «Петькой и Василием Ивановичем», Syberia и Metro

Путин разрешил «Ростелекому» купить Tele2

Техника

Первый в России обзор Huawei Mate 30 Pro: смартфон без сервисов Google

Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп

Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook S

Обзор iPhone 11 Pro Max: дольше, шире, медленнее!
Показать еще
Технология месяца

СУБД уходят в облака. Как это получилось, и какое будущее их ждет?

Среди самых популярных СУБД – и «чисто облачные», и облачные версии «обычных» решений

Взгляд месяца

Цифровизация электросетей реализуется преимущественно на отечественных технологиях

Игорь Маковский

генеральный директор «Россети Центр»

Почему бизнес не отказывается от классического подхода к облакам Банковским мобильным приложениям не хватает простоты Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы Перспективы BPM: от роботизации к цифровым сотрудникам Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии