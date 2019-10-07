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ИЦ «Телеком-сервис» построил распределительную сеть кабельного телевидения в центральном офисе «Лаборатории Касперского»

Телеком ТВ и радио Интеграция Инфраструктура

ИЦ «Телеком-сервис», российский сетевой интегратор, реализовал проект по построению распределительной сети кабельного телевидения (РСКТ) в главном офисе «Лаборатории Касперского», расположенном в Москве, в БЦ «Олимпия парк». Проект осуществлялся в рамках расширения и модернизации имеющейся системы коллективного приема телевидения.

«Лаборатория Касперского» придает большое значение эргономике рабочего пространства, предлагая сотрудникам максимально комфортные и современные рабочие места.

В целях поддержания свободной, творческой и комфортной атмосферы компания решила расширить существующую в бизнес-центре распределительную сеть кабельного телевидения.

В рамках проекта специалисты ИЦ «Телеком-сервис» осуществили проектирование, поставку и монтаж систем коллективного приема телевидения. Решение реализовано на оборудовании компаний Wisi (Германия) и diSat (Россия), на котором была построена первоначальная система.

Построенная кабельная сеть рассчитана на распределение 40 телевизионных каналов с обеспечением уровня мощности сигнала 60-80 дБм.

В результате выполненных работ расширенная Система коллективного приема телевидения в «Лаборатории Касперского» позволяет без сбоев, помех и в наивысшем качестве принимать эфирные, кабельные и спутниковые телевизионные трансляции.

Благодаря этому сотрудники и посетители офиса «Лаборатории Касперского» имеют больше возможностей для получения самой актуальной новостной и бизнес-информации, не покидая рабочего места.

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