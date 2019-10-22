Huawei представила серию новейших решений для сетей 5G

На Всемирном форуме мобильной широкополосной связи 2019 Эдвард Дэн (Edward Deng), президент направления решений для беспроводных сетей компании Huawei, представил полную серию новейших решений для сетей 5G.

Развертывание сетей 5G идет полным ходом. Первые в мире коммерческие сети 5G, использующие C-диапазон и диапазон 2,6 ГГц, уже запущены в коммерческую эксплуатацию. Настал черед полос с частотным разделением, призванных обеспечить покрытие сетей 5G в масштабах стран, и полос миллиметрового диапазона, которые позволят увеличить пропускную способность сетей в зонах большого трафика.

«Стандарт 5G стал реальностью. Мощные сетевые технологии обеспечивают оптимальное удобство использования, а передовые алгоритмы — необходимую производительность. Автономное управление позволяет наиболее эффективно осуществлять эксплуатацию и техническое обслуживание сетей. Наша цель состоит в том, чтобы помочь операторам реализовать все преимущества использования сетей 5G», – отметил Эдвард Дэн.

Технология Massive MIMO позволяет расширить пределы, описываемые теоремой Шеннона, и значительно увеличить емкость мобильных сетей. Благодаря постоянным инвестициям Huawei стала признанным лидером в области аппаратного и программного обеспечения. Компания достигла невиданных успехов в использовании многоантенных технологий. Компания Huawei разработала на базе собственных чипов первые в отрасли коммерческие продукты с поддержкой технологии Massive MIMO.

Более 40 000 систем было развернуто в Китае и Японии, что позволило операторам увеличить емкость сети в 3—5 раз. Первое поколение продуктов Huawei с поддержкой технологии Massive MIMO стало ориентиром для крупномасштабных многоантенных решений и наиболее важным достижением прошедшего десятилетия.

Сегодня системы Massive MIMO широко используются в качестве стандартного оборудования для мобильных сетей 5G. Их характеристики напрямую влияют на качество связи в этих сетях.

Чтобы операторы связи могли преодолеть ограничения, связанные с охватом в C-диапазоне, и полностью задействовать высокую пропускную способность сетей 5G, Huawei выпустила второе поколение 5G-продуктов на базе технологии Massive MIMO. Это первые в отрасли продукты с поддержкой крупномасштабного развертывания, с поддержкой полосы частот 200 мГц, с мощностью передачи 200 Вт. При этом они отличаются меньшим весом и габаритами.

Эти великолепные характеристики уже помогли компании поставить заказчикам более 400 000 этих решений. Прогнозируется, что к концу 2019 года эта цифра достигнет 600 000. Новое решение обеспечивает для сетей 5G пропускную способность в несколько гигабитов в секунду и становится ключевым оборудованием для операторов связи.

Поскольку стандарт 5G находит все большее применение по всему миру, Huawei выпустила третье поколение систем на базе технологии Massive MIMO для сетей 5G. Благодаря применению ведущих в отрасли технологий и процессов, например 7-нанометровых микросхем и новых композитных материалов, характеристики продукта улучшились по сравнению с предыдущими моделями.

Новая система на базе Massive MIMO поддерживает полосу частот 400 МГц в любых вариантах использования спектра. Это является самым высоким показателем в отрасли. Мощность передачи до 320 Вт также не имеет равных в отрасли и обеспечивает более широкое покрытие в C-диапазоне. Продукт Huawei весит всего 25 кг. В большинстве случаев с его установкой справится один человек. Количество потребляемой энергии сопоставимо с показателями обычных RRU с аналогичной мощностью передачи. Благодаря этому операторы смогут снизить затраты на эксплуатацию мобильных сетей. Решение поможет устранить препятствия на пути крупномасштабного развертывания сетей и станет новым стандартом 5G по всему миру.

На Всемирном форуме мобильной широкополосной связи 2019 г-н Дэн также представил полную серию 5G-решений для любых вариантов применения. Сюда относятся BladeAAU, Easy Macro 3.0, BookRRU 3.0 и LampSite Sharing, а также макрорешения для работы в миллиметровом диапазоне, системы, размещаемые на столбах, и оборудование для организации малых сот. Интегрированную активную антенную систему BladeAAU можно устанавливать на одной мачте. Благодаря этому достигаются высочайшие показатели интеграции в отрасли: для эксплуатации всех полос до 6 ГГц используется одно устройство, сочетающее активные и пассивные антенны. Easy Macro 3.0 и BookRRU 3.0 устанавливаются на столбах, в этих продуктах впервые применена многоантенная технология. LampSite Sharing стало первым в отрасли цифровым решением для помещений, поддерживающим ширину полосы частот 400 МГц. Оно обеспечивает пропускную способность сети, необходимую для работы в местах большого трафика внутри зданий.

«Мощное оборудование само по себе не обеспечит поддержку высокоскоростных сетей 5G, — отметил Дэн. — Спектральный диапазон и число радиочастотных каналов в сетях 5G значительно расширились по сравнению с 4G, а время планирования существенно сократилось. Это значит, что программные алгоритмы приобретают огромную важность для полной реализации потенциала сетей 5G и максимального увеличения эффективности их работы».

Кроме того, передовые алгоритмы позволяют постоянно увеличивать эффективность использования сетей предыдущих поколений. Алгоритмы жизненно необходимы, чтобы обеспечить основные рабочие характеристики сетей 5G, решить проблемы, связанные с потерей актуальности закона Мура и замедлением темпов роста вычислительной мощности, и создать сети с новыми возможностями. На Всемирном форуме мобильной широкополосной связи 2019 г-н Дэн представил первую в отрасли инновационную платформу для беспроводных сетей.

Huawei разрабатывает инновационное программное обеспечение для беспроводных сетей с нуля, от создания концепции до проверки алгоритмов и коммерческого внедрения. Компания привлекает экспертов из различных областей и математиков со всего мира, чтобы с помощью научных методов определить теоретический предел возможностей ПО. При разработке платформы тестирования применялся обширный опыт Huawei в области развертывания и обслуживания ПО по всему миру, что позволило ускорить процесс верификации и оптимизации программных алгоритмов. Благодаря широким возможностям создания собственных микросхем Huawei удалось реализовать эти тщательно проработанные передовые алгоритмы в своих лучших чипах.

Компания Huawei переосмысливает и улучшает классические подходы и руководствуется отраслевыми стандартами, чтобы адаптировать инновационные программные решения к требованиям сетей 5G.

Чтобы максимально увеличить пропускную способность сети, антенны с поддержкой Massive MIMO преодолевают ограничения закона Шеннона. Сложнейшие алгоритмы Massive MIMO от Huawei способны обрабатывать тысячи каналов за очень короткий промежуток времени, формируя наиболее точные лучи и устраняя помехи. Это максимально повышает пропускную способность сети и обеспечивает оптимальное качество связи для пользователей. Алгоритмы Massive MIMO гарантируют высочайшее качество подключения, даже если пользователь перемещается очень быстро.

Huawei использует решение VR Turbo в целях обеспечения максимального качества передачи по сетям 5G. Используя технологии интеллектуального ускорения облачных сервисов VR и других служб, чувствительных к задержкам в сети, это решение значительно сокращает время задержки и улучшает взаимодействие с ними. Компания Huawei совместно с операторами связи разработала инновационное решение Super Uplink для промышленного применения. Super Uplink координирует сигналы в верхнем и нижнем диапазонах частот, улучшает совместимость TDD-FDD, доменную агрегацию по времени/частоте и планирование полного слота. В результате значительно повышается скорость передачи данных, и снижается время задержки на восходящем канале связи.

Компания Huawei предлагает операторам связи решения для комплексного автоматического управления энергопотреблением, позволяющие снизить расход энергии и увеличить эффективное время работы. Они обеспечивают максимальную энергоэффективность, баланс производительности и потребления энергии.

Благодаря применению лучших в отрасли комплексных инновационных систем на основе передовых алгоритмов и процессов, по показателям производительности сетевые решения Huawei являются лидирующими в индустрии.

Однако усовершенствованные аппаратные и программные средства повышают сложность эксплуатации и обслуживания мобильной сети. Внедрение ИИ для автономной эксплуатации и технического обслуживания — это оптимальный способ справиться с проблемой постоянного роста эксплуатационных расходов в сетях 5G.

На прошлогоднем Форуме по широкополосной мобильной связи компания Huawei анонсировала систему пятиуровневой автоматизации процессов эксплуатации и технического обслуживания беспроводных сетей. После этого были сформулированы общие правила, и началась разработка отраслевых стандартов.

На Форуме по широкополосной мобильной связи 2019 г-н Дэн представил первое в отрасли решение ADN Mobile. Оно включает обучающую платформу для ИИ iMaster NAIE, многопрофильный ИИ-модуль iMaster AUTIN и сетевой ИИ-модуль MBB iMaster MAE. Все три модуля работают автономно, в рамках минимального замкнутого цикла, при этом осуществляется вертикальная координация их взаимодействия.

Дэн также отметил, что в следующем году Huawei выпустит целую серию приложений третьего уровня на базе данного решения, которые обеспечат автономность мобильной сети. К ним относятся Site Express для автоматического развертывания и Alarm Turbo. Они значительно повысят эффективность эксплуатации и технического обслуживания, а также помогут операторам связи снизить эксплуатационные расходы.

Помимо этих приложений, Huawei также займется разработкой API для отдельных вариантов использования и программируемых сред на базе ADN-платформ. С их помощью операторы и отраслевые партнеры смогут оперативно разрабатывать и настраивать приложения для автоматизации согласно имеющимся требованиям.

Приближается новое десятилетие, и мобильные сети также вступают в новую эпоху. Мощная сетевая технология обеспечит оптимальное удобство использования, а передовые алгоритмы — максимальную эффективность работы сетей. Развитые интеллектуальные системы позволят операторам связи постоянно сокращать эксплуатационные расходы. Сети 5G совершат революцию в обществе и изменят жизнь людей к лучшему.