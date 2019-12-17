«СМАРТС» поставила мировой рекорд по передаче квантовой информации на действующих сетях связи

«СМАРТС» провела пресс–конференцию по факту установки мирового рекорда по передаче квантовой ключевой информации на волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) длиной 207 км, который состоялся 9 декабря 2019 г. В мероприятии принял участие Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Богданов Д.Ю.

В Самарской области преодолели рекордное расстояние 207 км с использованием запатентованной технологии квантовой коммуникации на боковых частотах модулированного излучения.

Оборудование квантовой коммуникации, задействованное в эксперименте, произведено в «Кванттелеком», дочерней компании «СМАРТС», с применением решений компании «Сконтел».

Эксперимент проводился совместно с Университетом ИТМО на базе автодорожной волоконно-оптической сети связи «СМАРТС». В системе квантовых коммуникаций, применяемой в «СМАРТС», на защиту данных встают фундаментальные законы квантовой физики: носителями информации здесь выступают одиночные фотоны, которые необратимо изменяются при любой попытке их перехвата – таким образом, система мониторинга безопасности линий связи мгновенно узнает о несанкционированном доступе.

Таким образом в Самарской области сделан первый шаг для исполнения ключевого показателя дорожной карты развития «сквозной» цифровой технологии «Квантовые технологии», субтехнологии «Квантовые коммуникации», «Предельная дальность вне лаборатории», намеченный к достижению на 2021 г.

Построенная инфраструктура СМАРТС полностью готова для пилотирования квантовых сетей, отработки принципов управления сетью. Самарская область готова, чтобы создать на её территории пилотную зону для тестирования устройств квантовой раздачи ключей производства различных российских вендоров, которые базируются на разных научных принципах.

Во время пресс-конференции была организована видеоконференцсвязь с директором департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Шпаком В.В., который поздравил компанию «СМАРТС» с достижением мирового рекорда и выразил удовлетворение, что данный результат был достигнут Российской компанией.

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Богданов Д.Ю. отметил: «Самарская область, обладающая пулом мощных компаний – игроков рынка цифровой экономики, одним из лидеров которых является компания СМАРТС с ее инновационной инфо-телекоммуникационной инфраструктурой, имеет все шансы стать одним из ключевых центров компетенции по цифровизации на территории России».

Факт достижения мирового рекорда по дальности передачи квантовой ключевой информации на эксплуатируемых коммерческих ВОЛС (волоконно-оптических линиях связи) был продемонстрирован 9 декабря Министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Носкову К.Ю. во время его официального визита в Самару на территории ПГУТИ.

Ранее, 25-26 октября, в Самарской области успешно прошли приемочные испытания оборудования квантовой передачи ключевой информации между Самарским и Тольяттинским ЦОДами.

Приемочные испытания включали не только базовые контрольные задачи, но и полную проверку защищенности канала, проверку функциональности системы программного управления линиями связи, возможности использования спектрального уплотнения при передаче квантовых сигналов, а также проверку на предмет оперативного обнаружения фактов компрометации.

Кроме того, для рассылки генерируемой квантовым оборудованием информации в Самаре были задействованы не только традиционные оптические линии связи, но и атмосферные каналы.