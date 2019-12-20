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«Элтекс» запустил в серийное производство бюджетные коммутаторы доступа MES2408

Телеком Проводная связь Интеграция Электроника

«Элтекс» объявил о запуске в серийное производство бюджетных коммутаторов доступа MES2408. Серия коммутаторов разработана на базе чипов Realtek, что делает решение наиболее бюджетным вариантом в сегменте устройств с аналогичным набором функций.

Устройства разработаны для нужд операторов связи, а также предприятий малого и среднего бизнеса. Коммутаторы серии MES2408 подключают конечных пользователей к сети с помощью интерфейсов Gigabit Ethernet.

Кроме того, коммутаторы поддерживают виртуальные локальные сети, многоадресные группы рассылки и имеют расширенный набор функций безопасности.

Основные характеристики: расширенные функции L2; восемь портов 10/100/1000BASE-T; два порта 100BASE-FX/1000BASE-X; пропускная способность 20 Гбит/с; поддержка Multicast (IGMP Snooping, MVR); расширенные функции безопасности (L2-L4 ACL, IP Source Guard, Dynamic AP Inspection и др.).

Устройства доступны в разных модификациях: коммутаторы переменного и постоянного тока (MES2408 AC, MES2408 DC), с батарейным питанием (MES2408B AC), устройства с поддержкой PoE-технологии с разным бюджетом мощности (MES2408P AC, MES2408P DC, MES2408PL AC), а также коммутаторы с комбо-портами (MES2408C AC, MES2408CP AC).

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