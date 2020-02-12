«Ростелеком» заключил соглашение о покупке «Tele2 Россия» у ВТБ и партнеров

«Ростелеком» объявил о заключении с банком ВТБ и консорциумом инвесторов юридически обязывающих соглашений по приобретению 55% долей ООО «Т2 РТК Холдинг» («Tele2 Россия»).

В соответствии с ранее утвержденной советом директоров «Ростелекома» структурой сделки подписаны: договор мены 10% долей в «Tele2 Россия» на 10% обыкновенных акций «Ростелекома», которые находятся на балансе «Мобитела» — дочерней компании «Ростелекома» (сумма договора составляет 24 млрд руб.); договор купли-продажи 45% долей в уставном капитале «Tele2 Россия»; другие необходимые соглашения.

Финансирование покупки долей в уставном капитале «Tele2 Россия» осуществляется следующим образом: 17,5% долей приобретается за денежные средства в размере 42 млрд руб.; 27,5% долей приобретается за денежные средства в размере 66 млрд руб., получаемые в результате дополнительной эмиссии обыкновенных акций «Ростелекома», которые будут размещены по закрытой подписке в пользу банка ВТБ по цене 93,21 руб. за обыкновенную акцию.

По итогам дополнительной эмиссии количество обыкновенных акций в уставном капитале «Ростелекома» увеличивается на 708082975 штук до 3282997929 штук (с учетом реализации акционерами преимущественного права выкупа).

Расчеты и переход права собственности в рамках сделки по консолидации 100% долей «Tele2 Россия» предполагается завершить в течение одного месяца.

«Мы вышли на финишную прямую реализации комплексной сделки по консолидации 100% "Tele2 Россия", самого динамичного и успешного игрока на российском рынке мобильных услуг. Крупнейшая за последние годы сделка в телеком-отрасли страны упрочит лидирующее положение “Ростелекома” на рынке цифровых услуг. В ближайшее время обновится стратегия развития компании, мы скорректируем ключевые цели, среди которых — развитие новых технологий и продуктов, включая развитие мобильных сетей пятого поколения (5G). Сочетание крупнейших в стране оптической сети и абонентской базы, которыми обладает “Ростелеком”, и компетенций команды Tele2 в построении и развитии мобильного бизнеса позволят создать уникальную телекоммуникационную платформу, не имеющую аналогов на российском рынке. Результатом сделки станет расширение экосистемы “Ростелекома” за счет новых сервисов и решений, что будет способствовать улучшению финансовых показателей, повысит конкурентоспособность и рентабельность бизнеса в целом, поможет не только привлекать новых клиентов, но и сохранять их доверие на долгие годы. Важно, что банк ВТБ с партнерами становятся нашими крупными долгосрочными инвесторами, заинтересованными в росте капитализации компании», — сказал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

«Участие в капитале Tele2 стало выгодной инвестицией для ВТБ. C момента приобретения акций компании в 2013 г. компания Tele2 превратилась из нишевого игрока в федерального мобильного оператора. Продажа доли в Tele2 предоставила банку уникальную возможность стать крупным акционером компании “Ростелеком”, которая после сделки превращается в крупнейшего в стране интегрированного оператора цифровых услуг с уникальными конкурентными преимуществами. Инфраструктура, компетенции и технологическая платформа компании позволяют реализовывать самые сложные цифровые проекты в масштабах всей страны. В этой сфере мы рассчитываем на большой синергетический эффект от нашего сотрудничества с “Ростелекомом”», — сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.