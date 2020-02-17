РТКОММ обеспечит связь в любой точке Мирового океана

«РТКомм.РУ» (100% дочернее зависимое общество «Ростелекома») и итальянский спутниковый провайдер «Милано телепорт» подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает возможность использования спутниковой инфраструктуры итальянского оператора, что позволит РТКОММ выйти на глобальный уровень предоставления услуги «Морской VSAT». Это направление является одним из приоритетных для РТКОММ и активно развивается в интересах корпоративных и государственных клиентов.

Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКомм.РУ», отметил: «Подписание соглашения с «Милано телепорт» обеспечивает значительное расширение границ предоставления услуг спутниковой связи РТКОММ для наших клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками. Благодаря сотрудничеству с итальянскими партнерами, отныне можно говорить о возможности доступа к услуге «Морской VSAT» от РТКОММ практически в любой точке Мирового океана, включая прибрежные зоны всех континентов».

«Милано телепорт» – поставщик спутниковой связи Италии. Компания обладает спутниковой инфраструктурой, обеспечивающей глобальное предоставление услуг спутниковой связи в различных диапазонах.

Морской VSAT (Very Small Apperture Terminal) – технология спутниковой связи, применяемая на водном транспорте для организации широкополосного канала связи между судном и берегом с помощью спутников, расположенных на геостационарных орбитах.