Безопасность
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Трансформация как сервис
Как разобраться в беспорядке с лицензиями на ПО

Спецпроекты

РТКОММ обеспечит связь в любой точке Мирового океана

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

«РТКомм.РУ» (100% дочернее зависимое общество «Ростелекома») и итальянский спутниковый провайдер «Милано телепорт» подписали соглашение о сотрудничестве.

Соглашение предусматривает возможность использования спутниковой инфраструктуры итальянского оператора, что позволит РТКОММ выйти на глобальный уровень предоставления услуги «Морской VSAT». Это направление является одним из приоритетных для РТКОММ и активно развивается в интересах корпоративных и государственных клиентов.

Сергей Ратиев, генеральный директор «РТКомм.РУ», отметил: «Подписание соглашения с «Милано телепорт» обеспечивает значительное расширение границ предоставления услуг спутниковой связи РТКОММ для наших клиентов, чья деятельность связана с морскими перевозками. Благодаря сотрудничеству с итальянскими партнерами, отныне можно говорить о возможности доступа к услуге «Морской VSAT» от РТКОММ практически в любой точке Мирового океана, включая прибрежные зоны всех континентов».

«Милано телепорт» – поставщик спутниковой связи Италии. Компания обладает спутниковой инфраструктурой, обеспечивающей глобальное предоставление услуг спутниковой связи в различных диапазонах.

Морской VSAT (Very Small Apperture Terminal) – технология спутниковой связи, применяемая на водном транспорте для организации широкополосного канала связи между судном и берегом с помощью спутников, расположенных на геостационарных орбитах.

Другие материалы рубрики

Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ

Власти назвали три типа угроз, которые могут поломать Рунет

Google оставит человечество без своего бесплатного Wi-Fi

Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании

Конференция CNews «Информационная безопасность 2020: новые технологии - новые риски» состоится 3 марта

У МТС проблемы со связью по всей России

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Первый ноутбук с гибким дисплеем и другие новинки Lenovo 2020

Лучшие внешние SSD: выбор ZOOM

Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM

Новинки Samsung Unpacked 2020: гибкий смартфон и акцент на камеры
Показать еще
Тема месяца

Почему программные роботы стали вдруг так популярны?

В связке с ИИ они способны выполнять контрольные и управленческие функции.

Точки роста

На какие проекты расходуется четвертый по величине региональный ИКТ-бюджет

Игорь Никитин

министр ИТ Пермского края

Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника