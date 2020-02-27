«Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия

Мобильный оператор «Сбермобайл», входящий в экосистему Сбербанка, расширил зону присутствия. С сегодняшнего дня сервисы связи стали доступны клиентам в Томской, Сахалинской, Магаданской областях, в Приморском и Камчатском крае, в Республиках Хакасия и Тыва, а также в Еврейском и Чукотском Автономных округах

Запуск мобильного оператора «Сбермобайл» состоялся 26 сентября 2018 г. На сегодняшний день услуги доступны в 66 субъектах Российской Федерации.

Абоненты «Сбермобайла» могут собрать тариф в соответствии со своими предпочтениями — выбрать необходимое количество минут, сообщений, объем трафика и настроить безлимитные мобильные опции, либо подключить один из тарифов с готовым наполнением.

Например, тариф «Все, что нужно» (от 249 руб. в месяц в зависимости от региона) включает в себя оптимальное в сравнении с другими тарифами линейки количество минут, гигабайт и SMS. На тариф распространяется специальное предложение «Второй месяц в подарок» — фактически оператор компенсирует второй месяц абонентской платы новому клиенту.

Пополняя баланс через мобильное приложение «Сбермобайл», участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут накапливать повышенные бонусы «Спасибо» (до 30% от суммы пополнения), а также использовать бонусы «Спасибо» на мобильную связь «Сбермобайла». Мобильное приложение доступно в Appstore и Google Play.

Подключиться к «Сбермобайлу» можно во всех отделениях Сбербанка или заказать SIM-карту на сайте виртуального оператора.