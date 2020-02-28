МТС оснастила SIM-картами мобильные кардиографы скорой помощи Алтая

МТС обеспечила SIM-картами мобильные кардиографы врачей службы скорой медицинской помощи для дистанционной передачи электрокардиограмм (ЭКГ) из любой точки Алтайского края профильному специалисту для расшифровки и дистанционного консультирования.

Сегодня в Алтайском крае в рамках проекта закуплено и передано бригадам скорой помощи 250 электрокардиографов, передающих с помощью «интернета вещей» в режиме онлайн ЭКГ в кардиодиспансер. Теперь при выездах к пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями врач скорой медицинской помощи имеет возможность сделать кардиограмму непосредственно на месте вызова, вне больничного учреждения. Далее с помощью технологии IoT данные о состоянии пациента поступают по каналам защищенной передачи данных (APN) на расшифровку в кардиологический диспансер, специалисты которого в течение нескольких минут могут поставить диагноз и решить, куда нужно отвезти пациента.

Проект дистанционной передачи электрокардиограмм (ЭКГ) реализуется в крае в рамках национального проекта «Здравоохранение», одним из важнейших направлений которого является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Применение технологии передачи данных в сети МТС повышает доступность ЭКГ, а мгновенная диагностика позволяет оказать максимально быструю помощь даже тем пациентам, которые проживают или временно находятся на значительном удалении от лечебных учреждений. Кардиограф мобильный, снять кардиограмму врачи могут и в санитарной машине, и на дому, и в иных условиях, когда пациентам необходима помощь.

Переход станции скорой медицинской помощи Алтайского края на современные методы мобильной диагностики с помощью услуг передачи данных позволяет повысить оперативность и качество работы бригад скорой медицинской помощи, снизить риск осложнений и необратимых последствий для здоровья пациентов.

«Это уже не первый наш опыт сотрудничества со Станцией скорой медицинской помощи Алтайского края. Ранее мы оборудовали телематическими SIM-картами планшеты врачей выездных бригад для связи с диспетчерами медслужбы и получения онлайн карт вызовов и отчетности по ним. Проект с мобильными кардиографами наглядно демонстрирует, как современные технологии связи помогают оперативно передать данные и своевременно поставить развернутый диагноз, то есть направлены на охрану здоровья и спасение жизни человека», - сказал директор филиала МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.