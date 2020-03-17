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Спецпроекты

МТС запустила онлайн-акселератор для иностранных стартапов

Бизнес Телеком

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске программы удаленной акселерации для иностранных стартапов. Международные технологические компании смогут готовиться к запуску пилотных проектов с МТС, не приезжая в Москву вплоть до проведения «Демо дня».

Стартапы, попавшие в набор акселератора площадки MTS Startup Hub, будут удаленно общаться с подразделениями МТС и трекерами в рамках подготовки внедрения своих решений в продукты компании, участвовать в вебинарах и воркшопах. Иностранные резиденты должны приехать в Москву только на «Демо день», которым завершается акселерационная программа MTS Startup Hub. Затем стартап переходит в пилот с МТС, который также может проходить удаленно.

В случае удачного результата пилота, МТС может подписать долгосрочное сотрудничество с иностранным стартапом, что позволит технологической компании выйти на российский рынок. Затраты на проведение пилотного проекта будут оплачены компанией. Сбор заявок продлится до 20 марта. Длительность акселерационной программы составит два месяца.

МТС интересуют стартапы, которые занимаются финансовыми технологиями, инновациями в сфере розничных продаж, экологическими инновациями и решениями в области индустрии 4.0. Кроме того, компания готова предложить иностранным компаниям протестировать свои решения в сети нового поколения в центре 5G МТС. В октябре 2019 г. резидентами центра уже стали две иностранные компании — облачная платформа для управления роботами Robotscity (Нидерланды) и система для голографической связи, работающая с дополненной реальностью Doubleme (Великобритания).

«В первой половине прошлого года MTS Startup Hub запустил зарубежные представительства, которые сейчас работают в Германии, Израиле и Юго-Восточной Азии. В течение года мы подписали партнерские соглашения с зарубежными государственными институтами развития Singapore Enterprise и Invest India. Одна из целей этих соглашений – помощь иностранным стартапам в выходе на наш рынок. Партнерство с такой крупной компанией, как МТС – это отличная возможность начать экспансию в России», – сказал руководитель MTS Startup Hub Дмитрий Курин.

Резиденты четвертого набора акселерационной программы MTS Startup Hub в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с понедельника также переведены в онлайн-формат. «Демо день», который состоится 3 апреля, также пройдет в онлайн-режиме.

MTS Startup Hub – площадка для развития технологических проектов в прибыльный бизнес, состоящая из корпоративного акселератора, центра 5G, венчурного фонда МТС, направления быстрого запуска пилотов и зарубежных представительств. Целью акселерационной программы MTS Startup Hub является интенсивное развитие стартап-команд через менторство, обучение и экспертную поддержку для подготовки продукта к пилотированию с корпорацией. По итогам трех наборов акселератора заявки на участие в нем подали более 2,3 тыс. команд, 58 из которых прошли его программу. В результате, было запущено 45 пилотов, 15 из которых перешли в стадию масштабирования.

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