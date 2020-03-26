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Avaya предоставляет бесплатные лицензии для организации удаленной работы операторов

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Avaya, глобальный поставщик решений для бизнес-коммуникаций, объявила о запуске специального предложения для эффективной организации удаленной работы операторов контактного центра в условиях пандемии COVID-19.

Уже сейчас клиенты Avaya могут запросить бесплатные 90-дневные лицензии, которые позволят им перевести операторов из офиса в дистанционный формат, обеспечив необходимый уровень безопасности сотрудников, и при этом сохранив бесперебойную работу бизнеса.

Предложение распространяется на все актуальные платформы Avaya для контактных центров, используемые в данный момент. Чтобы получить дополнительную информацию о предложении, нужно заполнить форму на сайте, после чего сотрудник Avaya с вами свяжется.

«Более 5 млн операторов контактных центров используют программное обеспечение компании Avaya. На текущий момент уже более 200 тыс. операторов переведены на удаленную работу, — сказал Джим Чирико (Jim Chirico), президент и CEO Avaya. — Мы продолжаем активно сотрудничать с организациями по всему миру, чтобы помочь нашим клиентам перейти на гибкую удаленную модель, сохраняя эффективность работы и высокий уровень обслуживания».

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