Tele2 зафиксировала повышенный спрос на бизнес-тарифы в Москве

Tele2 зафиксировала рост спроса на подключение бизнес-тарифов из-за перехода предприятий на удаленную работу. Поставки SIM-карт за последние недели в три раза превысили месячные объемы февраля. Крупным клиентам потребовалось расширить изначальные тендерные условия среднего дневного заказа почти на 50%, чтобы они могли оперативно организовать связь для удаленной работы.

Переход компаний на удаленный режим работы спровоцировал массовый спрос на корпоративную связь. В Московском регионе за две недели с 9 по 22 марта 2020 года число заявок на увеличение поставок было в 1,5 раза больше, чем за весь февраль. При этом сами объемы поставок выросли в три раза. Это связано в первую очередь со стремлением бизнеса обеспечить всю необходимую инфраструктуру для работы вне офиса и в кратчайшие сроки обеспечить сотрудников высоким качеством связи.

Одним из наиболее быстрорастущих направлений в рамках работы с корпоративными клиентами в период повышенной готовности является M2M-сегмент. Всего за две недели марта (9-22 марта) поставки SIM-карт М2М выросли на 181%. Преимуществами межмашинных тарифов являются прозрачность условий, вариативность пакетов включенного в них трафика и отсутствие дополнительных сервисов, влияющих на ценообразование.

На фоне пандемии компании массово переводят сотрудников на удаленную работу, поэтому оператор зафиксировал рост спроса на модемы со стороны B2B-клиентов. Он увеличился почти в два раза в сравнении с периодом с 24 февраля по 8 марта. Для удобства организации офиса за пределами бизнес-центров Tele2 предлагает сотрудникам устойчивый сигнал связи и высокую скорость передачи данных даже в самых отделенных районах столичного региона.

Столичный B2B-сегмент Tele2 также выделил отдельный тренд на увеличение числа подключений к услуге «SMS-таргет» в условиях рекомендации самоизоляции. Сервис позволяет делать таргетированные SMS-рассылки с детальным сегментированием целевой аудитории. Наиболее активными клиентами сервисами стали компании, осуществляющие доставку продуктов питания. Оператор также выявил потребность служб курьерской доставки в SMS-рассылках по клиентам, которые регулярно пользуются аналогичными сервисами. Для решения данной задачи Tele2 предоставляет услугу «Конструктор»: она сможет отфильтровать новых потенциальных клиентов от тех, кто уже получал аналогичную рассылку об услугах поставщика.

Наталья Тимощук, руководитель департамента по развитию корпоративного бизнеса макрорегиона «Москва» Tele2, отметила: «В условиях нестабильной обстановки важно оказывать своевременную поддержку разным отраслям бизнеса. Мы заранее предусмотрели рост запросов на подключение сотрудников компании к корпоративным тарифам, обеспечив достаточное количество SIM-карт и курьеров для оперативной доставки. Это помогло нам в максимально короткие сроки обеспечить штаты сотрудников численностью от 200 человек связью высокого качества. Уже сейчас в столичном B2B-сегменте мы наблюдаем резкий скачок подключений по MNP-портациям, связанный с нехваткой ресурсных мощностей предыдущего поставщика-конкурента. Мы стремимся, чтобы гибкие продуктовые решения Tele2 позволили малому и среднему бизнесу сохранить доходы в период непростой эпидемиологической ситуации».