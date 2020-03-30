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МТС протестировала модуль интернета вещей в сети 5G

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МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил об успешном тестировании модуля передачи данных в пилотной сети 5G в центре 5G МТС на ВДНХ.

Модуль производства компании Telit, оснащенный модемом Qualcomm Snapdragon X55 5G, испытан в диапазоне 4,9 ГГц (sub-6 ГГц) на оборудовании радиодоступа Huawei. Модуль предназначен для скоростной передачи данных в роутерах, сервисах фиксированного беспроводного ШПД, интернета вещей (IoT), промышленного IoT и видеомониторинга, в том числе для трансляции видео с разрешением 4K и 8K.

«МТС активно экспериментирует с технологическими решениями 5G. Тест с Telit является одной из вех в этом процессе. Спектр, находящийся ниже 6 ГГц, идеально подходит для 5G. Эти частоты будут иметь ключевое значение для быстрого развертывания 5G и могут стать основными в сфере развития «умных городов», IoT, телемедицины, автономных транспортных средств и других передовых решений», — отметил руководитель центра 5G МТС Денис Панасенко.

«Являясь мировым лидером в области технологий мобильной широкополосной связи, Telit предлагает клиентам решения в сети 5G, которые надежны, безопасны и легко интегрируются в технологические проекты. Для нас большая честь оказывать МТС содействие во внедрении 5G в коммерческую реальность России», — сказал вице-президент Telit по технологиям 5G Марко Контенто.

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