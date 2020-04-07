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«Билайн» представил мобильного помощника для здорового образа жизни

ПО Софт Телеком Мобильная связь

«Билайн» совместно с компанией СКМ представляют мобильное приложение mWellness, которое позволяет подобрать комплекс спортивных упражнений и программу питания. Мобильный помощник помогает пользователям следить за полученными и потраченными калориями, водным балансом, режимом сна, а также напоминает о необходимости регулярно тренироваться, даже оставаясь дома, и дает рекомендации для поддержания здорового образа жизни.

Доступ к полной функциональности приложения предоставляется для абонентов «Билайна» бесплатно до 30 апреля 2020 г. С учетом возросшего спроса на домашний фитнес в приложении предусмотрена серия специальных тренировок без использования спортивного инвентаря.

В основе решения mWellness лежит комплексный подход к здоровому образу жизни. При первом запуске приложения пользователь указывает для СКМ информацию о своем возрасте, весе и росте, выбирает одну из предложенных целей, а также указывает желаемый вес. Данные в приложение также можно загрузить из Google Fit.

mWellness может подсчитывать калории, которые человек получает в течение дня, учитывая входящие в состав продуктов белки, жиры и углеводы. Также приложение показывает и расход калорий с учетом введенной в приложение информации об активности пользователя – количества шагов и выполненных упражнений за день. На основании этой информации приложение выдает рекомендации по питанию и занятиям спортом с учетом установленных целей. Пользователь может настроить напоминания о времени приема пищи, тренировках, а также о необходимости выпить стакан воды. Таким образом, mWellness помогает пользователям сформировать ряд полезных привычек.

Приложение mWellness доступно для смартфонов с операционной системой Android (версии 5.0 и выше) и iOS (версии 10.0 и выше). Полная функциональность приложения доступна только для абонентов «Билайна» и только на территории России.

Исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса «Билайна» Джордж Хелд сказал: «"Билайн" уделяет особое внимание теме здорового образа жизни, и приложение mWellness дополняет существующие предложения компании в этой сфере. В перспективе мы рассматриваем возможность интеграции mWellness с нашими тарифными предложениями, а также с акциями "Гиги за шаги", "Гиги за сон", "Гиги за мозги" и "Гиги за детокс". Благодаря этому абонентам "Билайна" станет еще проще формировать полезные привычки».

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