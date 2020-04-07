Сервис Zadarma представил бесплатные видеоконференции

Сервис телефонии Zadarma представил новый и актуальный сегодня продукт – бесплатные видеоконференции для общения с удаленными сотрудниками, клиентами и родственниками.

Сервис Zadarma представил бесплатные видеоконференции

Среди возможностей видеоконференции:

до 50 пользователей одновременно;

неограниченное время конференции;

шифрование видеопотока;

HD-качество;

доступ с любого удобного устройства;

демонстрация экрана;

чат для обмена контентом и сообщениями.

Отличительным и конкурентным преимуществом продукта является простота подключения – конференция Zadarma не требует дополнительных регистраций и программного обеспечений. Клиент заходит в личный кабинет, создает новую комнату и отправляет ссылку на него остальным участникам. Они в свою очередь просто переходят по ссылке, попадают в браузер и начинают моментальное общение.

Если вы хотите подключиться к видеоконференции со своего смартфона или планшета, потребуется установить фирменное приложение Zadarma Conf в Google Play или App Store.

P.S. Также с целью поддержки клиентов в непростой период сервис телефонии предложил 30% скидку на 2 месяца на тарифный пакет Офис. Подробности в блоге компании.