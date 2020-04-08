Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

OPPO, Ericsson и MediaTek представили VoNR для голосовых и видеозвонков в сетях 5G

Телеком Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

OPPO сообщила об успешной совместной разработке технологии VoNR для сетей 5G, обеспечивающей высокое качество голосовых и видеозвонков. Технология VoNR (Voice/Video on New Radio) была реализована в партнерстве с Ericsson и MediaTek на модифицированном коммерческом смартфоне OPPO, оснащенном процессором MediaTek Dimensity 1000, в независимой (SA) сети 5G, построенной на решениях и оборудовании Ericsson Radio System.

VoNR — базовый сервис звонков, полностью обеспечиваемый автономной сетью 5G. По сравнению с представленными ранее сервисами VoNR обеспечивает значительно меньшую задержку сигнала, а также существенно повышает качество звука и изображения.

Автономная архитектура 5G — архитектура сетей будущего. OPPO — один из первых брендов смартфонов, реализовавших поддержку VoNR звонков в автономных сетях. Сейчас компания стремится обеспечить безупречное качество первым пользователям мобильных устройств с поддержкой 5G.

Успешное внедрение такой технологии укрепляет позиции OPPO как надёжного партнёра для операторов связи и поставщиков коммуникационного оборудования, работающих над построением 5G-сетей по всему миру.

«Как лидирующая технологическая компания, OPPO активно работает над широкомасштабным коммерческим внедрением 5G-связи, — сказал президент подразделения разработки ПО и вице-президент компании OPPO Энди Ву (Andy Wu). — Совместная работа с Ericsson и MediaTek над созданием технологии VoNR стала важным шагом на пути развития сети пятого поколения. Мы стремимся стать идеальным партнёром для компаний, инвестирующих в 5G-технологии, и при этом хотим сделать устройства комфортнее и доступнее для пользователей».

Тестирование проводилось в штаб-квартире Ericsson в Стокгольме. Качественное соединение двух смартфонов сопровождалось мгновенным видеозвонком высокого разрешения.

«Ввиду масштабного внедрения технологий пятого поколения по всему миру мы перешли к следующему этапу — созданию сервисов, работающих в автономных 5G-сетях, — сказал глава продуктовой линейки 5G RAN компании Ericsson Ханнес Экстрем (Hannes Ekström). — Используя комплексный подход, построенный на базе нашего оборудования и ПО, и продукты наших партнёров OPPO и MediaTek, мы показали, что помимо высоких скоростей передачи данных, сети нового поколения предлагают голосовые и видеозвонки с недоступным ранее качеством звука и изображения. Мы стремимся открывать новые возможности, как для пользователей, так и для поставщиков сети».

«В сфере 5G MediaTek уделяет особое внимание разработкам инновационных технологий, которые реально повышают качество жизни пользователей, — сказал генеральный директор подразделения Wireless System Design and Partnership компании MediaTek, Джей Эс Пан (JS Pan). — Как стратегический партнёр OPPO, мы помогаем им создавать 5G-устройства, которые будут действительно полезны и удобны для пользователей».

Компания OPPO ведет активную деятельность по разработке и внедрению 5G-технологий. В 2019 году OPPO заключила партнёрское соглашение по реализации функции видеозвонков на базе технологии Dynamic Spectrum Sharing). К февралю 2020 года OPPO подала заявки на более чем 2900 глобальных патентов и задекларировала более 1000 стандартных основных патентов на 5G-технологии в Европейском институте телекоммуникационных стандартов (ETSI). Кроме того, OPPO представила в консорциум 3GPP более 3000 документов, связанных со стандартами 5G, и вошла в число крупнейших участников этой международной организации по стандартизации.

В настоящее время в четырёх исследовательских центрах и шести исследовательских институтах OPPO работают более 10 000 специалистов. Основатель и исполнительный директор OPPO Тони Чен отметил, что OPPO планирует инвестировать в исследования и разработки 50 миллиардов юаней за 3 года, чтобы активизировать инновации в сфере 5G, искусственного интеллекта, дополненной реальности, а также ускорить создание базовых аппаратных технологий и средств разработки ПО. Благодаря непрерывной исследовательской работе OPPO и широкому взаимодействию с отраслевыми партнёрами технологии будущего становятся все ближе к пользователям.

Другие материалы рубрики

МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году?

За беспардонные вторжения в онлайн-конференции популярного на карантине Zoom станут сажать в тюрьму

CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

Сверхпопулярный в условиях пандемии Zoom подделали и нашпиговали троянами

Россияне за 1 миллиард создают платформу связи для соперничества с Cisco и Avaya

Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом

Как правильно организовать освещение на рабочем месте
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках