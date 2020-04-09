МТТ отменил абонентскую плату за дополнительные номера

Федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса МТТ в апреле 2020 г. отменил абонентскую плату за дополнительные номера, рабочие места и услугу «запись разговора» на тарифных планах «Старт бизнеса», «Офис продаж» или «Премиум» для новых клиентов. Также на всех тарифах как для новых, так и для действующих клиентов бесплатно предоставляются SIM-карты FMC для организации удаленной работы сотрудников.

«Мы понимаем в какой сложной ситуации сейчас находится бизнес и хотим поддержать наших клиентов, отменив абонентскую плату за такие важные сервисы как организация удаленного рабочего места, подключение дополнительных номеров и "запись разговора", которая позволяет держать руку на пульсе и обеспечивать качественное обслуживание клиентов, – сказал Рамиль Биккужин, коммерческий директор компании МТТ. – В то же время наши сервисы помогут быстро организовать работу удаленных сотрудников и сохранить качество обслуживания для конечных клиентов».

На базе сервисов МТТ собраны пакеты различных услуг для компаний разных масштабов и сфер деятельности. «Старт бизнеса» включает городской номер, пакет 100 бесплатных входящих и 500 исходящих минут, пять рабочих мест и пять SIM-карт МТТ для организации удаленных рабочих мест. В тарифный план «Офис продаж» дополнительно входит 700 бесплатных исходящих и 200 входящих минут, а также номер в формате 8-800. Тарифный план «Премиум» включает уже пять городских номеров, 3 тыс. бесплатных исходящих минут, 4 тыс. входящих минут, 20 рабочих мест, 10 SIM-карт МТТ и дополнительные виджеты для сайта.

Также все тарифные планы включают умный виджет обратной связи, онлайн-консультанта для сайта и, главное, виртуальную АТС «МТТ бизнес» с набором полезных бизнес-функций: голосовое меню IVR – интерактивный автоответчик, голосовая презентация вместо гудков и автоматическое распределение входящих звонков свободным сотрудникам; переадресация вызовов в офисе, а также на домашние и мобильные номера сотрудников, которая позволяет не пропускать звонки клиентов; статистика принятых и пропущенных вызовов для оценки работы менеджеров и мониторинга расходов на связь в реальном времени; голосовая почта – автоматическая обработка звонков в нерабочее время для ответа клиенту утром.

Виртуальные городские многоканальные номера подключаются и настраиваются удаленно за несколько минут без прокладки линий и покупки коммуникационного оборудования, позволяют принимать до 100 вызовов одновременно. С виртуальными номерами можно работать из любой точки России, при этом сохранив функциональность офисной телефонии.