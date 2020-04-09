Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Сможет ли российский бизнес сохранить непрерывность процессов на карантине
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

Orange внедрит программно-определяемые сети и ИБ-сервисы в подразделениях Akzonobel по всему миру

Телеком Инфраструктура

Akzonobel расширила партнерство с Orange Business Services в рамках совместной работы по преобразованию собственной глобальной сети и инфраструктуры безопасности. Цель сотрудничества — объединить информационные и операционные технологии (ИТ/ОТ) и усилить кибербезопасность. Партнерство позволит Akzonobel больше инвестировать в инновации, ускорив цифровую трансформацию.

Для этой задачи Orange предоставит клиенту решения локальных и глобальных программно-определяемых сетей (SD-LAN и SD-WAN), услуги мультисорсинговой интеграции (multisourcing service integration), сервисы информационной безопасности и консалтинг. Кроме того, Orange поддерживает проект Akzonobel по централизации управления сетевых процессами, в рамках которого к единой системе будут подключены все объекты компании, от производств до торговых точек, во всех регионах присутствия.

Как интегратор цифровых сервисов, в своих сервисах для Akzonobel Orange будет использовать сервисы и технологии разных поставщиков сетевых и голосовых решений. Это позволит клиенту упростить схему партнерских взаимодействий и сократить расходы.

Для организации сквозной безопасности информационных и операционных систем Akzonobel Orange задействует центр мониторинга киберугроз (Security Operation Center или SOC). Для этого, опираясь на экспертизу глобального подразделения по информационной безопасности Orange Cyberdefense, в единую систему будут объединены средства анализа вторжений, событий безопасности и оценки рисков. В дополнение, Orange представит дополнительные процессы обеспечения кибербезопасности для мобильных сотрудников, а также клиентов и партнеров Akzonobel.

Одним из этапов трансформации станет перевод приложений, используемых Akzonobel, в облачную среду. Задача Orange – обеспечить надежное и безопасное подключение цифровых рабочих мест сотрудников компании по всему миру к этим приложениям.

Технология программно-определяемых сетей поможет Akzonobel оптимизировать расходы на услуги связи: офисы и другие точки присутствия компании смогут работать к облачным ресурсам напрямую через интернет, но доступ к критически важным для бизнеса компании приложениям будет осуществляться в приоритетном порядке через высокоскоростные каналы связи. Плюс ко всему, Orange поможет Akzonobel перейти с уже использующихся средств связи на современные облачные сервисы унифицированных коммуникаций.

Orange также предоставляет консалтинговую поддержку Akzonobel по использованию решений для анализа данных о бизнес-процессах компании. Эти решения интегрированы в системы Akzonobel и управляются на глобальном уровне. Такой подход позволит получать наглядные единообразные отчеты вместе с интерпретацией показателей и советами по повышению эффективности.

«Для более эффективного управления мы решили упростить ИТ-экосистему взаимоотношений с партнерами. Успешно работая с Orange более 15 лет, мы знаем, что можем рассчитывать на них и в качестве нашего стратегического сервис-провайдера. Вместе с Orange мы готовы к совместной разработке и внедрениям инноваций в области операционных технологий и решений для анализа данных, компьютерных методов и инструментов для ускорения бизнеса», — сказал Дирк ван дер Хейджден (Dirk van der Heijden), директор по глобальным ИТ-процессам, Akzonobel.

«У нас долгая и плодотворная история сотрудничества с Akzonobel в вопросах оптимизации инфраструктуры для обеспечения конкурентных преимуществ. Мы рады продолжить совместную работу. Мы делаем все, чтобы помочь цифровой трансформации наших стратегических клиентов: подключаем, защищаем и внедряем инновации», — сказал Франк Баггерманс (Frank Baggermans), управляющий директор, отвечающий за регион Бенилюкс, Orange Business Services.

Другие материалы рубрики

Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов

Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G

МТС, «Билайн» и «Мегафон»: кто больше заработал в 2019 году?

За беспардонные вторжения в онлайн-конференции популярного на карантине Zoom станут сажать в тюрьму

CNews переводит свои самые интересные конференции в онлайн. Регистрация

Сверхпопулярный в условиях пандемии Zoom подделали и нашпиговали троянами

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие электрошвабры для сухой и влажной уборки: выбор ZOOM

Как выбрать термометр для домашней аптечки: советы ZOOM

Чем заняться на карантине: бесплатные онлайн-сервисы

Обзор Samsung Galaxy S20 Ultra 5G: флагман с телескопом
Показать еще

Наука

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена

Загадку из квантовой механики ученые решили случайно
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках