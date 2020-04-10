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МТС создала систему цифрового управления молочной фермой на основе датчиков для коров

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МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, разработал комплексное решение для управления молочной фермой. Первым клиентом стал животноводческий комплекс группы компаний «Деревенский молочный завод», расположенный в Кемеровской области.

Решение MTS Smart Farming позволяет отслеживать состояние здоровья коров, прогнозировать наступление половой охоты и отела, выдавать задания сотрудникам фермы и контролировать их выполнение. Решение состоит из умного датчика-болюса, установленного в желудок коровы, и программного обеспечения, которое анализирует информацию и дает задания персоналу. Система будет наиболее востребована у крупных и средних молочных ферм с поголовьем от трехсот голов и выше.

Болюс контролирует двигательную активность животного, температуру тела, количество потребляемой воды. Система определяет привычную для животного модель поведения, фиксирует отклонения от нее и предполагает, что является причиной. Это позволяет в среднем на 15% снизить количество потребляемых медикаментов, спрогнозировать отел за 15 часов и сократить сервис-период со 148 дней в среднем по России до 90 дней и менее.

Система работает на основе облачного сервиса и позволяет контролировать состояние животных и качество работы персонала удаленно. В личном кабинете хранятся виртуальный паспорт животного, статистика по сотрудникам, данные о выполнении в срок поставленных задач и установленных показателей эффективности.

«Сельское хозяйство — одно из самых перспективных направлений для цифровизации. За последние пять лет инвестиции в индустрию агротехнологий в мире выросли в 2,5 раза. МТС намерена стать одним из драйверов развития формирующегося российского рынка цифровизации сельского хозяйства. Наша конечная цель – создать цифровой двойник фермы, который поможет управлять процессами на основе предиктивной аналитики», — отметил вице-президент МТС по облачным и цифровым решениям Дмитрий Халин.

«Наш животноводческий комплекс — один из самых современных в регионе. В качестве эксперимента мы закупили 250 болюсов и развернули на ферме "умную" сеть, установив современное цифровое оборудование. Весь этот комплекс позволяет контролировать состояние животных, минимизировать возможные риски и эффективно отстроить все производственные процессы, такие как воспроизводство, здоровье и трудозатраты. Это три ключевых показателя рентабельности любой фермы. Болюсы уже установлены в коров, они чувствуют себя хорошо: устройства являются совершенно безвредными дня животных и приносят им только пользу», — отметил представитель ГК «Деревенский молочный завод» Вячеслав Чеховских.

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