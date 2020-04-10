«Сименс» начал поставки шлюзов данных IOT2050

«Сименс» начал поставки шлюзов данных нового поколения IOT2050. Решение обеспечивает бесперебойную связь между облаком, корпоративной ИТ-системой и производством и тем самым приближает построение полноценного интернета вещей на промышленных предприятиях. Новый шлюз – это открытая платформа, предназначенная для сбора, передачи и обработки машинных данных, а также для подключения производственных процессов к облаку. Кроме того, решение обеспечивает удаленный доступ и способно интегрироваться в систему Siemens Industrial Edge. Шлюз выпускается в двух конфигурациях: стандартной и расширенной. Поставки первой из них запланированы на апрель 2020 г., второй – на май 2020 г.

Отличительная черта шлюза – его универсальность: он не привязан к конкретному языку программирования и способен использовать множество общедоступных программных пакетов. В его основе лежат двух- и четырехъядерные процессы с ARM-архитектурой от Texas Instruments. SIMATIC IOT2050 выполнен в безвентиляторном исполнении и поддерживает широкий диапазон напряжений питания (12…24VDC).

Стандартная конфигурация включает Sitara AM6528, 1 ГБ оперативной памяти DDR4, а также слот карты SD для операционной системы. Расширенная конфигурация построена на процессоре Sitara AM6548, имеет в два раза больше оперативной памяти, а также дополнительный слот eMMC. Стандартная версия совместима с операционной системой Debian и позволяет использовать любое программное обеспечение репозитория от платформы Raspberry Pi 3. Обе конфигурации шлюза данных оборудованы двумя портами гигабитного Ethernet с поддержкой Profinet, двумя портами USB 2.0 и одним последовательным портом RS-232/485/422; и та, и другая версия способны работать с соответствующей сборкой операционной системы Simatic Industrial OS.

Шлюз легко интегрируется в уже существующую инфраструктуру, где он обеспечивает связь между разными источниками данных. Он может упростить профилактическое сервисное обслуживание, повышая точность контроля за оборудованием. С его помощью стало проще увидеть признаки износа техники, что позволяет своевременно заменить комплектующие и избежать простоев и убытков. Обмен данных ведется автономно в непрерывном режиме, что экономит ресурсы обслуживающего персонала и приближает создание полноценных систем промышленного интернета вещей.