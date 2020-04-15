Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Тинькофф мобайл» запустил доверительный платеж и бесплатные минуты в роуминге на время пандемии

Телеком Мобильная связь

«Тинькофф мобайл» запустил сразу две акции для абонентов в связи с пандемией — услугу «Доверительный платеж» и бесплатные 30 минут входящих звонков в международном роуминге. Обе акции нацелены на поддержку абонентов, у которых возникли или могут возникнуть затруднения в пользовании связью на фоне распространения коронавируса.

С помощью «Доверительного платежа» абоненты могут воспользоваться авансом от оператора для оплаты услуг связи, если у них нет возможности оплатить их самостоятельно. Чтобы воспользоваться «Доверительным платежом», нужно отправить заявку менеджеру в чате мобильного приложения «Тинькофф мобайла» или позвонить в контактный центр. Деньги будут зачислены на счет абонента сразу после одобрения заявки. Размер авансового платежа определяется в зависимости от объема расходов абонента в «Тинькофф мобайле» за предыдущие три месяца.

В период ограничительных мер в России (до 30 апреля 2020 г., далее срок может быть продлен) услуга «Доверительный платеж» предоставляется бесплатно. Вернуть платеж без комиссии можно в течение двух недель с момента его использования (в обычных условиях срока возврата — три дня).

Для абонентов за рубежом, которые не смогли вернуться в Россию, «Тинькофф мобайл» до 1 мая 2020 г. отменяет плату за пакет «30 минут входящих» в роуминге. Пакет обновляется ежедневно, поэтому бесплатными минутами можно пользоваться каждый день.

Клиенты «Тинькофф» и в России, и за границей могут стать абонентами «Тинькофф мобайла» дистанционно с помощью технологии eSim — в этом случае встречаться с представителем «Тинькофф» не нужно. На eSim также можно перенести свой действующий номер и получить дополнительно 500 руб. на счет для оплаты услуг связи.



Другие материалы рубрики

«Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса

Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях»

Власти США изгоняют из страны китайского телеком-гиганта

«Ростелеком» завалил Минкомсвязи исками. Сумма перевалила за 1,3 миллиарда

Из-за бесплатного доступа к сайтам операторы связи потеряют 200 миллиардов

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос

Как не зачахнуть на карантине: выбираем тренажер для занятий дома
Показать еще

Наука

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект

Универсальный инфракрасный датчик можно получить из графена
Показать еще
Технология месяца

На рынке сейчас «взрыв» данных. Мы стараемся учесть все, что влияет на медиа

Василий Кузьмин

директор по работе с большими данными Mediascope

Mediascope
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках