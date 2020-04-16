«Инфосистемы джет» запустили Wi-Fi-сеть в аэропорту Домодедово

Посетители Московского аэропорта Домодедово могут пользоваться беспроводной сетью на высокой скорости во всех клиентских зонах. Помимо этого, усилены меры защиты от хакерских атак и внедрена функция Wi-Fi-геопозиционирования. Сеть прошла проверку на прочность во время проведения ЧМ 2018 — в пиковые моменты бесперебойным подключением одновременно пользовались более 3,5 тыс. человек. Модернизацию реализовала ИТ-компания «Инфосистемы джет».

Модернизация Wi-Fi велась круглосуточно в условиях постоянно работающего аэропорта с минимальными перерывами в работе сети. Специалисты компании «Инфосистемы джет» прокладывали новые линии связи прямо во время строительства и ремонта помещений, что позволило вводить в эксплуатацию новые площади с уже работающим Wi-Fi.

По итогам проекта более 1 тыс. точек доступа были объединены в единую сеть, покрывающую беспроводным интернетом всю территорию аэровокзала и еще десяток отдельных офисных и технических зданий. Сеть разделена на гостевой и рабочий сегменты, что позволяет не нарушать защищенный локальный контур и безопасно работать с ИТ-сервисами аэропорта. Новая инфраструктура на базе оборудования и ПО Cisco Systems обеспечивает подключение пользователей на скоростях вплоть до 300 Мбит/сек.

В рамках проекта была модернизирована подсистема безопасности на базе решений Cisco и Check Point Software Technologies, а также внедрена система Wi-Fi-геопозиционирования Cisco CMX, отвечающая за навигацию пассажиров внутри аэровокзала, своевременное определение наиболее нагруженных зон и предупреждение образования очередей.

«Аэропорт – это лицо страны. Вместе с заказчиком наша компания сделала первые минуты знакомства со столицей комфортными и безопасными, — отметил Роман Павлычев, менеджер проектов центра сетевых решений компании "Инфосистемы джет". — Стоит отметить, что работа на режимном объекте, особенно в международных зонах, требовала высокого уровня ответственности и компетенций у всей команды».

На данный момент работы по цифровому оснащению аэропорта продолжаются. Специалисты компании «Инфосистемы джет» внедряют сервис Jet Toolbar для размещения дополнительных информационных блоков в браузере на устройствах пользователей. Кроме того, идет разработка новой биллинговой системы и портала авторизации пользователей совместно с «Инлайн телеком солюшенс».

Новый портал откроет доступ к многочисленным сервисам аэропорта и аэроперевозчиков в режиме одного окна. Появится возможность оплаты услуг при помощи банковских карт и сервиса «Яндекс.касса». Также в планах интеграция мобильного приложения Moscow Domodedovo Airport с системой авторизации в Wi-Fi-сети и сервисом геопозиционирования внутри аэровокзала.