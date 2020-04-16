Безопасность
Может ли искусственный интеллект автоматически предотвращать кибератаки
Новое в СХД
Как управлять корпоративными приложениями в мультиоблачных средах
ИТ-бизнес
Huawei OceanStor Dorado V6: прорывные инновации для СХД

Спецпроекты

«Инфосистемы джет» запустили Wi-Fi-сеть в аэропорту Домодедово

Телеком Беспроводная связь Инфраструктура

Посетители Московского аэропорта Домодедово могут пользоваться беспроводной сетью на высокой скорости во всех клиентских зонах. Помимо этого, усилены меры защиты от хакерских атак и внедрена функция Wi-Fi-геопозиционирования. Сеть прошла проверку на прочность во время проведения ЧМ 2018 — в пиковые моменты бесперебойным подключением одновременно пользовались более 3,5 тыс. человек. Модернизацию реализовала ИТ-компания «Инфосистемы джет».

Модернизация Wi-Fi велась круглосуточно в условиях постоянно работающего аэропорта с минимальными перерывами в работе сети. Специалисты компании «Инфосистемы джет» прокладывали новые линии связи прямо во время строительства и ремонта помещений, что позволило вводить в эксплуатацию новые площади с уже работающим Wi-Fi.

По итогам проекта более 1 тыс. точек доступа были объединены в единую сеть, покрывающую беспроводным интернетом всю территорию аэровокзала и еще десяток отдельных офисных и технических зданий. Сеть разделена на гостевой и рабочий сегменты, что позволяет не нарушать защищенный локальный контур и безопасно работать с ИТ-сервисами аэропорта. Новая инфраструктура на базе оборудования и ПО Cisco Systems обеспечивает подключение пользователей на скоростях вплоть до 300 Мбит/сек.

В рамках проекта была модернизирована подсистема безопасности на базе решений Cisco и Check Point Software Technologies, а также внедрена система Wi-Fi-геопозиционирования Cisco CMX, отвечающая за навигацию пассажиров внутри аэровокзала, своевременное определение наиболее нагруженных зон и предупреждение образования очередей.

«Аэропорт – это лицо страны. Вместе с заказчиком наша компания сделала первые минуты знакомства со столицей комфортными и безопасными, — отметил Роман Павлычев, менеджер проектов центра сетевых решений компании "Инфосистемы джет". — Стоит отметить, что работа на режимном объекте, особенно в международных зонах, требовала высокого уровня ответственности и компетенций у всей команды».

На данный момент работы по цифровому оснащению аэропорта продолжаются. Специалисты компании «Инфосистемы джет» внедряют сервис Jet Toolbar для размещения дополнительных информационных блоков в браузере на устройствах пользователей. Кроме того, идет разработка новой биллинговой системы и портала авторизации пользователей совместно с «Инлайн телеком солюшенс».

Новый портал откроет доступ к многочисленным сервисам аэропорта и аэроперевозчиков в режиме одного окна. Появится возможность оплаты услуг при помощи банковских карт и сервиса «Яндекс.касса». Также в планах интеграция мобильного приложения Moscow Domodedovo Airport с системой авторизации в Wi-Fi-сети и сервисом геопозиционирования внутри аэровокзала.



Другие материалы рубрики

Экс-замминистра связи может стать президентом «Билайна»

Сотни сотрудников постсоветского оператора увольняются из-за российского гендиректора

«Закон Яровой» могут частично отменить из-за коронавируса

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность в новых условиях»

Власти США изгоняют из страны китайского телеком-гиганта

«Ростелеком» завалил Минкомсвязи исками. Сумма перевалила за 1,3 миллиарда

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Где слушать музыку онлайн: сравниваем стриминговые сервисы в России

Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях

Лучшие ноутбуки для удаленной работы, с которыми вы сможете повысить свою продуктивность

Стрижемся дома: 7 лучших триммеров для волос
Показать еще

Наука

Шаг к супербыстрым компьютерам: разработана платформа для оптического транзистора

Органическая протонная батарея гораздо выносливее литий-ионной

Новый способ исследования мозга — кремниевые чипы

Новый метод маскировки пропускает сигнал радара сквозь объект
Показать еще
Персона месяца

44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации

Михаил Петров

CDTO Счетной палаты

Стратегия месяца

LegalTech грозит заменить юристов

Средства искусственного интеллекта все чаще используются для обработки обращений за юридической помощью.

Как цифровые сотрудники помогают бизнесу повысить эффективность и победить рутину Зачем использовать роботов в закупках